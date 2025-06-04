Ж/д катастрофа в Брянской области
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 июня, 10:13

Песков: Сроки новых переговоров в Стамбуле выберут после изучения меморандумов

Обложка © МИД Украины

Обложка © МИД Украины

Сроки нового раунда российско-украинских переговоров будут определены после изучения проектов меморандумов двух стран. Об этом во время брифинга сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Очевидно, что какое-то время потребуется на то, чтобы рассмотреть те проекты меморандумов, которыми обменялись [Москва и Киев]. По мере того как стороны будут готовы, они согласуют сроки следующего раунда», – уточнил представитель Кремля.

Глава МИД Турции анонсировал третий раунд переговоров России и Украины
Глава МИД Турции анонсировал третий раунд переговоров России и Украины

Первый раунд переговоров России и Украины состоялся 16 мая. По его итогам стороны обменялись пленными по формуле «‎1000 на 1000». А 2 июня состоялся второй раунд стамбульских переговоров. На них России и Украины условились о крупном обмене тяжелобольными, тяжелоранеными и молодыми военнопленными (18-25 лет) по формуле «всех на всех». Life.ru публиковал полное заявление Владимира Мединского по результатам переговоров. Позже в СМИ появились сообщения, что глава российской делегации встретился с Рустемом Умеровым перед официальным началом переговоров.

Андрей Бражников
  • Новости
  • Переговоры в Стамбуле
  • Дмитрий Песков
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar