Песков: Сроки новых переговоров в Стамбуле выберут после изучения меморандумов

Сроки нового раунда российско-украинских переговоров будут определены после изучения проектов меморандумов двух стран. Об этом во время брифинга сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Очевидно, что какое-то время потребуется на то, чтобы рассмотреть те проекты меморандумов, которыми обменялись [Москва и Киев]. По мере того как стороны будут готовы, они согласуют сроки следующего раунда», – уточнил представитель Кремля.