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Регион
27 мая, 08:32

Названа серьёзная проблема Украины, которую обнажил обмен пленными «1000 на 1000»

Военкор Коц: Обмен пленными «1000 на 1000» вскрыл серьёзную проблему Украины

Обложка © Минобороны России

Обложка © Минобороны России

Крупнейший за время СВО обмен пленными между Россией и Украиной по формуле «1000 на 1000» обнажил серьёзную внутреннюю проблему Украины. На это обратил внимание военный корреспондент kp.ru Александр Коц.

Из анализа списка освобождённых следует, что в ходе масштабного обмена России были возвращены 880 пленённых во время боевых действий военнослужащих и 120 гражданских лиц. 20 из них — мирные жители Курской области, угнанные на территорию Незалежной во время оккупации российского региона.

Коц заметил, что обмен вскрыл шокирующую картину: значительную часть «обменного фонда» Украины составили украинские граждане, осуждённые за государственную измену из-за симпатии к РФ. По мнению военкора, наличие невинных украинцев в списке освобождённых говорит о всесторонней поддержке России со стороны мирных граждан Незалежной и о том, что «враги киевского режима не снаружи, а внутри».

Коц также рассказал, что его знакомый уже два года находится в украинском СИЗО за переписку с российским военблогером. По его мнению, Киев держит за решёткой десятки россиян, которых по каким-то причинам не хочет отдавать Москве. Он считает, что «вытаскивать оттуда надо всех, кто пострадал за веру и любовь к России».

В Кремле высказались о продолжении массовых обменов пленными с Киевом
В Кремле высказались о продолжении массовых обменов пленными с Киевом

Напомним, что процесс обмена военнопленными между РФ и Украиной проходил в несколько этапов. 23 мая украинская сторона передала 270 российских военных и 120 гражданских лиц, среди которых были и жители приграничных районов. В ответ Россия освободила аналогичное количество украинских военнослужащих и мирных граждан. 24 мая Москве передали 307 военнослужащих ВС РФ, находившихся в плену на подконтрольных Киеву территориях. Третий этап состоялся 25 мая, по его итогам 303 военнопленных были переданы с каждой стороны. Всего в рамках обмена Россия и Украина произвели передачу военных по формуле «1000 на 1000».

Андрей Бражников
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