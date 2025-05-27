Крупнейший за время СВО обмен пленными между Россией и Украиной по формуле «1000 на 1000» обнажил серьёзную внутреннюю проблему Украины. На это обратил внимание военный корреспондент kp.ru Александр Коц.

Из анализа списка освобождённых следует, что в ходе масштабного обмена России были возвращены 880 пленённых во время боевых действий военнослужащих и 120 гражданских лиц. 20 из них — мирные жители Курской области, угнанные на территорию Незалежной во время оккупации российского региона.

Коц заметил, что обмен вскрыл шокирующую картину: значительную часть «обменного фонда» Украины составили украинские граждане, осуждённые за государственную измену из-за симпатии к РФ. По мнению военкора, наличие невинных украинцев в списке освобождённых говорит о всесторонней поддержке России со стороны мирных граждан Незалежной и о том, что «враги киевского режима не снаружи, а внутри».