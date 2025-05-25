Ещё более 300 российских военных вернулись домой из украинского плена
Россия по стамбульским договорённостям вернула из плена ещё 303 военных
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Министерство обороны России сообщило, что 25 мая с территории, подконтрольной Киеву, в рамках российско-украинских договорённостей, достигнутых в Стамбуле, были возвращены 303 российских военнослужащих. Взамен Россия передала 303 военнопленных ВСУ. В ведомстве уточнили, что освобождённые российские военные находятся в Республике Беларусь, где им оказывают необходимую медицинскую и психологическую поддержку.
Кроме того, Минобороны отметило, что в период с 23 по 25 мая был проведён обмен пленными по формуле «1000 на 1000», предусмотренной стамбульскими соглашениями от 16 мая, что стало важным шагом в реализации договорённостей между сторонами.
Напомним, 24 мая Министерство обороны России сообщило о возвращении с территорий, подконтрольных киевским властям, 307 российских военнослужащих, обменянных на такое же число пленных бойцов ВСУ. Освобождённые россияне сейчас находятся в Белоруссии, где им предоставляется медицинская и психологическая поддержка. До этого обмен состоялся 23 мая. С украинской стороны передали 270 российских военных и 120 гражданских, включая задержанных жителей приграничных территорий. В ответ Россия освободила аналогичное количество украинских военнопленных и гражданских лиц. Солдаты освобождены в рамках масштабного обмена 1000 на 1000, о котором удалось договориться в ходе переговоров в Стамбуле.