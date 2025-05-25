Ещё более 300 российских военных вернулись домой из украинского плена

Министерство обороны России сообщило, что 25 мая с территории, подконтрольной Киеву, в рамках российско-украинских договорённостей, достигнутых в Стамбуле, были возвращены 303 российских военнослужащих. Взамен Россия передала 303 военнопленных ВСУ. В ведомстве уточнили, что освобождённые российские военные находятся в Республике Беларусь, где им оказывают необходимую медицинскую и психологическую поддержку.

Кроме того, Минобороны отметило, что в период с 23 по 25 мая был проведён обмен пленными по формуле «1000 на 1000», предусмотренной стамбульскими соглашениями от 16 мая, что стало важным шагом в реализации договорённостей между сторонами.