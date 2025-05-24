Киев выдал России соратника Медведчука Тарнашинского

В рамках обмена пленными России был передан Александр Тарнашинский, соратник Виктора Медведчука, задержанный на Украине в начале специальной военной операции. Как сообщает украинское интернет-издание «Страна.ua», его обвиняли в попытках подрыва государственной власти и связях с российскими спецслужбами, за что он получил пятилетний срок заключения.

Кроме того, в Россию вернули Василия Мехеду, ранее работавшего в секретариате Кабинета министров Украины и осуждённого на 12 лет за передачу секретных документов российской стороне. Также среди возвращённых — бывший подполковник аналитического отдела СБУ в Луганске Виталий Васильев, который, как утверждается, делился с представителями ЛНР информацией о сотрудниках украинской спецслужбы.