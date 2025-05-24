Убит Андрей Портнов
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 мая, 12:13

Киев выдал России соратника Медведчука Тарнашинского

«Страна»: Украина выдала РФ соратника Медведчука Тарнашинского в рамках обмена

Советник Виктора Медведчука Александр Тарнашинский. Обложка © Газета «Страна.ua»

Советник Виктора Медведчука Александр Тарнашинский. Обложка © Газета «Страна.ua»

В рамках обмена пленными России был передан Александр Тарнашинский, соратник Виктора Медведчука, задержанный на Украине в начале специальной военной операции. Как сообщает украинское интернет-издание «Страна.ua», его обвиняли в попытках подрыва государственной власти и связях с российскими спецслужбами, за что он получил пятилетний срок заключения.

Кроме того, в Россию вернули Василия Мехеду, ранее работавшего в секретариате Кабинета министров Украины и осуждённого на 12 лет за передачу секретных документов российской стороне. Также среди возвращённых — бывший подполковник аналитического отдела СБУ в Луганске Виталий Васильев, который, как утверждается, делился с представителями ЛНР информацией о сотрудниках украинской спецслужбы.

Улыбки и троекратное «Ура!»: Появилось видео с вернувшимися из плена российскими бойцами
Улыбки и троекратное «Ура!»: Появилось видео с вернувшимися из плена российскими бойцами

Напомним, 24 мая Министерство обороны России сообщило о возвращении с территорий, подконтрольных киевским властям, 307 российских военнослужащих, обменянных на такое же число пленных бойцов ВСУ. Освобождённые россияне сейчас находятся в Белоруссии, где им предоставляется медицинская и психологическая поддержка. В ведомстве подчеркнули, что Россия продолжит инициировать подобные масштабные обмены пленными.

Оксана Попова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Виктор Медведчук
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar