Киев выдал России соратника Медведчука Тарнашинского
«Страна»: Украина выдала РФ соратника Медведчука Тарнашинского в рамках обмена
Советник Виктора Медведчука Александр Тарнашинский. Обложка © Газета «Страна.ua»
В рамках обмена пленными России был передан Александр Тарнашинский, соратник Виктора Медведчука, задержанный на Украине в начале специальной военной операции. Как сообщает украинское интернет-издание «Страна.ua», его обвиняли в попытках подрыва государственной власти и связях с российскими спецслужбами, за что он получил пятилетний срок заключения.
Кроме того, в Россию вернули Василия Мехеду, ранее работавшего в секретариате Кабинета министров Украины и осуждённого на 12 лет за передачу секретных документов российской стороне. Также среди возвращённых — бывший подполковник аналитического отдела СБУ в Луганске Виталий Васильев, который, как утверждается, делился с представителями ЛНР информацией о сотрудниках украинской спецслужбы.
Напомним, 24 мая Министерство обороны России сообщило о возвращении с территорий, подконтрольных киевским властям, 307 российских военнослужащих, обменянных на такое же число пленных бойцов ВСУ. Освобождённые россияне сейчас находятся в Белоруссии, где им предоставляется медицинская и психологическая поддержка. В ведомстве подчеркнули, что Россия продолжит инициировать подобные масштабные обмены пленными.