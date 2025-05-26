В Кремле высказались о продолжении массовых обменов пленными с Киевом

Будущее обменов военнопленными между Москвой и Киевом напрямую связано с исходом российско-украинских переговоров. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



«Будет зависеть от итогов переговоров, конечно», — сказал представитель Кремля в разговоре с журналистами.