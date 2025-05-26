В Кремле высказались о продолжении массовых обменов пленными с Киевом
Песков: Будущее обменов пленными с Киевом зависит от итогов переговоров
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Будущее обменов военнопленными между Москвой и Киевом напрямую связано с исходом российско-украинских переговоров. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Будет зависеть от итогов переговоров, конечно», — сказал представитель Кремля в разговоре с журналистами.
Напомним, в рамках обмена «1000 на 1000» между Москвой и Киевом в Россию вернулись 880 военнослужащих и 120 гражданских лиц, что стало завершающим этапом процесса. Процесс проходил в три этапа.