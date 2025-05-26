В минувшие выходные завершился масштабный обмен пленными по формуле «1000 на 1000». По информации военного корреспондента «Комсомольской правды» Александра Коца, в рамках этого обмена Украина передала России списки граждан, в том числе из Ивано-Франковска, Николаева, Винницы и Запорожья. Журналист утверждает, что это было сделано из-за недостатка украинских военнопленных для обмена.

«Пожалуй, ни в одной стране мира нет столько осужденных по статье «государственная измена». Не имея достаточно пленных военных для обмена 1000 на 1000, Киев впихнул в Россию своих граждан, которые ярко продемонстрировали отношение части общества к своему государству, которому так хочется изменять», — написал Коц в телеграм-канале.

Военкор отметил, что фрагменты судебных решений, которые он видел, описывают действия, напоминающие партизанскую войну. В этих документах фигурируют случаи публикации материалов, поддерживающих СВО, содействия иностранной разведке (ГУ ГШ) в ущерб обороноспособности Незалежной, а также передачи российской стороне данных о последствиях ракетных ударов по Днепру.

Известно, что в результате обмена пленными в Россию были, в частности, возвращены 120 гражданских лиц. По информации военкора, среди освобождённых есть 20 жителей Курской области, которые были насильно вывезены на Украину в период оккупации части российского региона.