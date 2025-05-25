Итоги масштабного обмена пленными между Россией и Украиной вызвали недовольство у командира украинского националистического батальона «Азов»* Дениса Прокопенко. Его слова приводит «Украинская правда».

Боевик заявил, что среди освобождённых в результате обмена нет бойцов полка «Азов»*. По его мнению, азовцы* должны были быть в приоритете при обмене, учитывая данные им ранее гарантии.

«Ни одного бойца из полка «Азов»*. Среди тысячи украинских военнопленных, которых сегодня обменяли, не оказалось наших людей. Это похоже на насмешку», — возмутился он.

Прокопенко обвинил киевские власти в бездействии, заявив об их незаинтересованности в возвращении бойцов. Он также выразил недовольство тем, что вопросами обмена пленными на протяжении четырёх лет занимаются одни и те же люди, что, по мнению комбрига, свидетельствует о неэффективности процесса.