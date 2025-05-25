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25 мая, 15:05

«Похоже на насмешку»: Масштабный обмен пленными вызвал истерику у командира из «Азова»*

Командир «Азова»* Прокопенко назвал насмешкой масштабный обмен пленными

Военнослужащие. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Военнослужащие. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Итоги масштабного обмена пленными между Россией и Украиной вызвали недовольство у командира украинского националистического батальона «Азов»* Дениса Прокопенко. Его слова приводит «Украинская правда».

Боевик заявил, что среди освобождённых в результате обмена нет бойцов полка «Азов»*. По его мнению, азовцы* должны были быть в приоритете при обмене, учитывая данные им ранее гарантии.

«Ни одного бойца из полка «Азов»*. Среди тысячи украинских военнопленных, которых сегодня обменяли, не оказалось наших людей. Это похоже на насмешку», — возмутился он.

Прокопенко обвинил киевские власти в бездействии, заявив об их незаинтересованности в возвращении бойцов. Он также выразил недовольство тем, что вопросами обмена пленными на протяжении четырёх лет занимаются одни и те же люди, что, по мнению комбрига, свидетельствует о неэффективности процесса.

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Напомним, что процесс обмена военнопленными между РФ и Украиной проходил в несколько этапов. 23 мая украинская сторона передала 270 российских военных и 120 гражданских лиц, среди которых были и жители приграничных районов. В ответ Россия освободила аналогичное количество украинских военнослужащих и мирных граждан. После этого, 24 мая, Минобороны РФ сообщило о возвращении 307 своих военнослужащих, находившихся в плену на территориях, подконтрольных Киеву. Передача людей произошла в обмен на такое же число украинских военнопленных. Сегодня стороны провели очередной обмен, по итогам которого 303 человека были переданы с каждой стороны. Всего в рамках обмена Россия и Украина произвели передачу военных по формуле «1000 на 1000».

* Террористическая организация, запрещённая на территории России

Мария Любицкая
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