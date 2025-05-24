Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев назвал абсурдной идею киевских властей об обмене вывезенных на Украину жителей Курской области на бойцов националистического батальона «Азов»*. Его слова приводит РИА «Новости».

«Как можно требовать обменивать гражданских лиц, пострадавших от боевых действий, на нацистов и террористов? Это абсурдное требование. Оно только лишний раз показывает такую гиблую сущность киевского режима», — возмутился Фадеев.

Боевиков батальона глава СПЧ охарактеризовал как «отпетых негодяев». Фадеев подчеркнул, что в отношении многих из них ведётся уголовное преследование, в том числе по обвинению в терроризме.

На днях Служба внешней разведки (СВР) РФ сообщала, что окружение Владимира Зеленского называет вывезенных на территорию страны жителей Курской области «ценным активом». По информации ведомства, киевские власти планируют использовать курян в обмене, требуя взамен нечто «более ценное», чем просто раненые или непригодные к службе военнопленные. В частности, речь идёт об обмене на пленных участников националистических формирований.