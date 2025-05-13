По информации Службы внешней разведки России, окружение Владимира Зеленского рассматривает жителей Курской области, оказавшихся на территории Украины, как «ценный актив» для обмена. Согласно данным ведомства, курян хотят обменять на пленных бойцов националистического объединения «Азов»*.

«В окружении Владимира Зеленского называют вывезенных ВСУ на Украину курян «ценным активом», в обмен на который можно требовать у Москвы «чего-то более существенного, чем раненые и негодные к направлению на фронт военнопленные» — рассказали в пресс-службе СВР.

В ведомстве уточнили, что прежде всего речь идёт об осуждённых в РФ азовцах*.

Представители спецслужбы также подчеркнули, что Киев собирается как можно дольше откладывать возвращение мирных жителей Курской области, насильно удерживаемых на Украине.

Ранее сообщалось, что азовцы* обиделись на Киев за долгое ожидание обмена. По их словам, Киев намеренно обменивает боевиков малыми группами, чтобы избежать возможных бунтов.