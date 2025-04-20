Азовцы* обиделись на Киев за долгое ожидание обмена

Боевики «Азова»* Владислав Хруль и Максим Холопченко, переданные Киеву в ходе обмена, высказали разочарование в действиях украинских властей. Они считают, что Киев не проявлял должной заинтересованности в их освобождении. Сами они не горят желанием возвращаться в зону боевых действий, хотя и заявляют о поддержке войны, сообщает ТАСС.

«Вряд ли я пошёл бы [на фронт] снова. Хочу отдохнуть. Я в 19 [лет] в плен попал, молодость пропадает», — заявил Холопченко, комментируя свои дальнейшие планы.

При этом он выразил поддержку методам украинских военкоматов, осуществляющих принудительную мобилизацию.

Хруль, в свою очередь, подчеркнул, что он и его сослуживцы, считающие себя «элитой», намерены выяснить у властей Украины причины столь долгого ожидания обмена. Воевать он больше не намерен. Боевик считает, что Киев намеренно обменивает «азовцев»* малыми группами, чтобы избежать возможных бунтов.

«Мы между собой общаемся, и все, конечно, негативно против этого настроены. Те, кто сейчас вот сидят, — там некоторые в начале ещё дальше собирались служить, контракт подписывать, но сейчас его уже нет. Мы своей стране оказались не нужны», — отметил Хруль, говоря о настроениях среди освобождённых боевиков.

Он добавил, что рядовые боевики остаются в заключении, в то время как командование было обменено в первые месяцы.

«Приходят обычные «мобики», пару месяцев — и их меняют. Мы элита, в списки не попадаем», — подчеркнул он.

Напомним, 19 апреля Минобороны РФ сообщило об обмене военнопленными с Украиной. Были возвращены 246 российских военнослужащих в обмен на такое же количество украинских. Дополнительно, в рамках жеста доброй воли, 31 раненый украинский военнослужащий был передан в обмен на 15 российских солдат, нуждающихся в срочной медицинской помощи.