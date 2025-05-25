Россия и Украина завершили крупный обмен пленными по формуле «1000 на 1000»
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photo.ua
Министерство обороны России сообщило, что в период с 23 по 25 мая был успешно реализован обмен пленными между Россией и Украиной по формуле «1000 на 1000», предусмотренной договорённостями, достигнутыми 16 мая в Стамбуле. По данным ведомства, этот обмен стал важным этапом в выполнении двусторонних соглашений.
Напомним, 24 мая Министерство обороны России сообщило о возвращении с территорий, подконтрольных киевским властям, 307 российских военнослужащих, обменянных на такое же число пленных бойцов ВСУ. До этого обмен состоялся 23 мая. С украинской стороны передали 270 российских военных и 120 гражданских, включая задержанных жителей приграничных территорий. В ответ Россия освободила аналогичное количество украинских военнопленных и гражданских лиц. Сегодня стало известно об обмене по формуле 303 на 303.