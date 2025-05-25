Россия и Украина завершили крупный обмен пленными по формуле «1000 на 1000»

Министерство обороны России сообщило, что в период с 23 по 25 мая был успешно реализован обмен пленными между Россией и Украиной по формуле «1000 на 1000», предусмотренной договорённостями, достигнутыми 16 мая в Стамбуле. По данным ведомства, этот обмен стал важным этапом в выполнении двусторонних соглашений.