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25 мая, 11:30

«Договорённости выполнены»: Замминистра обороны РФ раскрыл подробности обмена пленными с Киевом

Замглавы МО РФ Фомин: Стамбульские договорённости по обмену полностью выполнены

Замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин заявил, что все пункты Стамбульских соглашений, достигнутых между Москвой и Киевом относительно обмена военнослужащими, взятыми в плен, были полностью соблюдены. Соответствующим видео поделилось Минобороны РФ.

Фомин — об обмене военнопленными. Видео © Telegram / Минобороны России

«В течение трёх дней, 23, 24 и 25 мая, возвращены 880 российских военнослужащих и 120 мирных граждан. Договорённости, достигнутые в Стамбуле 16 мая, в части обмена выполнены в полном объёме», — отметил генерал-полковник.

Он добавил, что Москва рассчитывает, что взаимная передача пленных обеспечит благоприятные условия для предметного обсуждения вопросов, связанных с мирным урегулированием украинского кризиса. Фомин также выразил благодарность властям Белоруссии «за всестороннюю помощь и содействие» в процессе обмена пленными.

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Напомним, что процесс обмена военнопленными между РФ и Украиной проходил в несколько этапов. 23 мая украинская сторона передала 270 российских военных и 120 гражданских лиц, среди которых были и жители приграничных районов. В ответ Россия освободила аналогичное количество украинских военнослужащих и мирных граждан. После этого, 24 мая, Минобороны РФ сообщило о возвращении 307 своих военнослужащих, находившихся в плену на территориях, подконтрольных Киеву. Передача людей произошла в обмен на такое же число украинских военнопленных. Сегодня стороны провели очередной обмен, по итогам которого 303 человека были переданы с каждой стороны. Всего в рамках обмена Россия и Украина произвели передачу военных по формуле «1000 на 1000».

Обложка © Telegram / Минобороны России

Ольга Сливченко
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