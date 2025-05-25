«Договорённости выполнены»: Замминистра обороны РФ раскрыл подробности обмена пленными с Киевом
Замглавы МО РФ Фомин: Стамбульские договорённости по обмену полностью выполнены
Замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин заявил, что все пункты Стамбульских соглашений, достигнутых между Москвой и Киевом относительно обмена военнослужащими, взятыми в плен, были полностью соблюдены. Соответствующим видео поделилось Минобороны РФ.
Фомин — об обмене военнопленными. Видео © Telegram / Минобороны России
«В течение трёх дней, 23, 24 и 25 мая, возвращены 880 российских военнослужащих и 120 мирных граждан. Договорённости, достигнутые в Стамбуле 16 мая, в части обмена выполнены в полном объёме», — отметил генерал-полковник.
Он добавил, что Москва рассчитывает, что взаимная передача пленных обеспечит благоприятные условия для предметного обсуждения вопросов, связанных с мирным урегулированием украинского кризиса. Фомин также выразил благодарность властям Белоруссии «за всестороннюю помощь и содействие» в процессе обмена пленными.
Напомним, что процесс обмена военнопленными между РФ и Украиной проходил в несколько этапов. 23 мая украинская сторона передала 270 российских военных и 120 гражданских лиц, среди которых были и жители приграничных районов. В ответ Россия освободила аналогичное количество украинских военнослужащих и мирных граждан. После этого, 24 мая, Минобороны РФ сообщило о возвращении 307 своих военнослужащих, находившихся в плену на территориях, подконтрольных Киеву. Передача людей произошла в обмен на такое же число украинских военнопленных. Сегодня стороны провели очередной обмен, по итогам которого 303 человека были переданы с каждой стороны. Всего в рамках обмена Россия и Украина произвели передачу военных по формуле «1000 на 1000».
Обложка © Telegram / Минобороны России