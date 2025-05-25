«Договорённости выполнены»: Замминистра обороны РФ раскрыл подробности обмена пленными с Киевом

Замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин заявил, что все пункты Стамбульских соглашений, достигнутых между Москвой и Киевом относительно обмена военнослужащими, взятыми в плен, были полностью соблюдены. Соответствующим видео поделилось Минобороны РФ.

Фомин — об обмене военнопленными. Видео © Telegram / Минобороны России

«В течение трёх дней, 23, 24 и 25 мая, возвращены 880 российских военнослужащих и 120 мирных граждан. Договорённости, достигнутые в Стамбуле 16 мая, в части обмена выполнены в полном объёме», — отметил генерал-полковник.