«Спасибо Родине и президенту!»: Появилось видео с бойцами ВС РФ, вернувшимися из плена
Минобороны показало видео с бойцами ВС РФ, вернувшимися из украинского плена
Минобороны России опубликовало видео с бойцами ВС РФ, которые вернулись на Родину в рамках третьего этапа обмена с Украиной. Согласно заявлению ведомства, российская сторона получила 303 человека.
Кадры с освобождёнными из плена российскими солдатами. Видео © Telegram / Минобороны России
Бойцы с трудом сдерживают эмоции и признаются, что всегда знали — настанет день, когда они будут на родной земле. Некоторые солдаты объясняют: они до последнего не верили, что их обменяли — только когда вновь надели форму и сели в автобус, осознали реальность происходящего. Другие знали и надеялись, что их освободят из плена любой ценой. Неподдельные эмоции военнослужащих трогают до глубины души. Солдаты благодарят президента и всех, кто «не забыл» их.
«Нет слов. Я, честно говоря, до последнего момента не верил, пока не переоделся в форму, что действительно меня обменяли», — признался военный.
«Спасибо Родине, спасибо президенту!» — добавил другой.
Напомним, что в рамках договорённостей, достигнутых между Россией и Украиной в Стамбуле, 25 мая состоялся третий этап обмена пленными. 303 российских военнослужащих были возвращены с подконтрольных Киеву территорий. В свою очередь, РФ передала украинской стороне 303 военнопленных ВСУ.
Накануне Минобороны РФ сообщило о возвращении с территории Украины 307 российских военнослужащих, которых обменяли по формуле «307 на 307». Также обмен состоялся за день до этого — 23 мая. С украинской стороны передали 270 российских военных и 120 гражданских, включая задержанных жителей приграничных территорий. Крупный обмен пленными между РФ и Украиной завершён — стороны сдержали договорённость об обмене по формуле «1000 на 1000».
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