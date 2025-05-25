«Спасибо Родине и президенту!»: Появилось видео с бойцами ВС РФ, вернувшимися из плена

Бойцы с трудом сдерживают эмоции и признаются, что всегда знали — настанет день, когда они будут на родной земле. Некоторые солдаты объясняют: они до последнего не верили, что их обменяли — только когда вновь надели форму и сели в автобус, осознали реальность происходящего. Другие знали и надеялись, что их освободят из плена любой ценой. Неподдельные эмоции военнослужащих трогают до глубины души. Солдаты благодарят президента и всех, кто «не забыл» их.