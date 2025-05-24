«Алло, нас поменяли!»: Освобождённые из плена бойцы ВС РФ созвонились с родными
МО: Освобождённые из украинского плена солдаты ВС РФ позвонили семьям
После долгой разлуки российские военнослужащие, освобождённые из украинского плена, смогли позвонить своим семьям. Эти трогательные моменты были запечатлены на видео, которым поделилась пресс-служба Минобороны России.
Кадры с освобождёнными российскими военными. Видео © Telegram / Минобороны России
«Алло, нас поменяли, Наташа, всё нормально. Всё, не переживай, да всё хорошо. В Москве буду, перезвоню», — сказал по телефону солдат ВС РФ.
Также после освобождения со всеми бойцами пообщался заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.
Ранее сегодня сообщалось, что произошёл второй этап большого обмена военнопленными. Ещё 307 российских военнослужащих вернулись домой в рамках обмена 1000 на 1000. Напомним, что вчера из плена вернулись 270 бойцов ВС РФ.
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