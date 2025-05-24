«Алло, нас поменяли!»: Освобождённые из плена бойцы ВС РФ созвонились с родными

После долгой разлуки российские военнослужащие, освобождённые из украинского плена, смогли позвонить своим семьям. Эти трогательные моменты были запечатлены на видео, которым поделилась пресс-служба Минобороны России.

«Алло, нас поменяли, Наташа, всё нормально. Всё, не переживай, да всё хорошо. В Москве буду, перезвоню», — сказал по телефону солдат ВС РФ.