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Регион
3 июня, 18:55

Глава МИД Турции анонсировал третий раунд переговоров России и Украины

Фидан: Россия и Украина договорились о новых переговорах, Турция ждёт встречу

Хакан Фидан. Обложка © ТАСС / EPA / SERGEY DOLZHENKO

Хакан Фидан. Обложка © ТАСС / EPA / SERGEY DOLZHENKO

Россия и Украина достигли соглашения по новому раунду переговоров, Турция ждёт встречи. Об этом по информации «Анадолу» заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан в разговоре с госсекретарём США Марко Рубио.

«Мы ожидаем, что будет следующий раунд. Обе стороны видят, что полезно собраться вместе»,цитирует дипломата агентство.

Глава МИД Турции Фидан: Россия и Украина продолжат подготовку встречи лидеров
Глава МИД Турции Фидан: Россия и Украина продолжат подготовку встречи лидеров

Ранее сообщалось, что Хакан Фидан стал посредником на встрече главы российской делегации Владимира Мединского и руководителя украинских переговорщиков Рустема Умерова. В прессе также заявляют, что их разговор позволил сформировать конструктивную повестку последовавших переговоров.

Юрий Лысенко
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