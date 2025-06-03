Глава МИД Турции анонсировал третий раунд переговоров России и Украины
Фидан: Россия и Украина договорились о новых переговорах, Турция ждёт встречу
Хакан Фидан. Обложка © ТАСС / EPA / SERGEY DOLZHENKO
Россия и Украина достигли соглашения по новому раунду переговоров, Турция ждёт встречи. Об этом по информации «Анадолу» заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан в разговоре с госсекретарём США Марко Рубио.
«Мы ожидаем, что будет следующий раунд. Обе стороны видят, что полезно собраться вместе», — цитирует дипломата агентство.