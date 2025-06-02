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2 июня, 18:28

Глава МИД Турции Фидан: Россия и Украина продолжат подготовку встречи лидеров

Обложка © ТАСС / Рюмин Александр

Обложка © ТАСС / Рюмин Александр

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил, что в ходе переговоров в Стамбуле российская и украинская делегации согласовали дальнейшую работу по организации возможной встречи на высшем уровне.

«Они также договорились продолжить подготовку к встрече на уровне лидеров», — написал Фидан у себя в соцсетях.

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Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о стремлении организовать на турецкой территории личную встречу между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, а также не исключил участие в ней президента США Дональда Трампа. По его словам, после нынешнего раунда переговоров мы сделаем шаги в этом направлении.

Ранее в Стамбуле завершился второй раунд российско-украинских переговоров, который длился чуть больше часа. В ходе переговоров достигнута договоренность о взаимном обмене тяжелоранеными, тяжелобольными и военнослужащими в возрасте 18-25 лет по схеме «всех на всех». А позже стало известно содержание российского меморандума по урегулированию.

Александра Мышляева
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