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3 июня, 10:43

На Украине раскрыли обстоятельства встречи Мединского и Умерова в Стамбуле

СНБО Украины: Фидан стал посредником для встречи Мединского и Умерова в Стамбуле

Обложка © Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС

Обложка © Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС

Встреча Владимира Мединского и Рустема Умерова, возглавляющих дипломатические делегации России и Украины, прошла накануне переговоров в Стамбуле при посредничестве главы МИД Турции Хакана Фидана. Об этом сообщила пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины в Telegram.

«Встреча состоялась в присутствии выступавшего посредником министра иностранных дел Турции Хакана Фидана», — говорится в заявлении.

Какие именно вопросы обсуждались и к каким договорённостям стороны пришли, не уточняется.

Мединский назвал встречу с Умеровым важной для переговоров делегаций в Стамбуле
Мединский назвал встречу с Умеровым важной для переговоров делегаций в Стамбуле

Ранее сообщалось, что двусторонняя встреча Мединского и Умерова продлилась около двух с половиной часов и, по данным СМИ, сыграла ключевую роль в формировании конструктивной повестки последующих переговоров.

Марина Фещенко
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