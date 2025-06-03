На Украине раскрыли обстоятельства встречи Мединского и Умерова в Стамбуле

Встреча Владимира Мединского и Рустема Умерова, возглавляющих дипломатические делегации России и Украины, прошла накануне переговоров в Стамбуле при посредничестве главы МИД Турции Хакана Фидана. Об этом сообщила пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины в Telegram.