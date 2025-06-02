Ж/д катастрофа в Брянской области
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 июня, 18:30

Мединский назвал встречу с Умеровым важной для переговоров делегаций в Стамбуле

Владимир Мединский. Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

Владимир Мединский. Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

Помощник президента России Владимир Мединский подтвердил, что встречался с руководителем украинской делегации, министром обороны Незалежной Рустемом Умеровым перед стартом общей сессии переговоров. В общении с журналистами глава делегации РФ отметил вклад этой встречи в подготовку к переговорам.

«Встреча была. Она сыграла важную роль в подготовке общей сессии [переговоров]», — сказал Мединский.

Мединский: РФ выяснит судьбу каждого ребёнка из списка, переданного Киевом
Мединский: РФ выяснит судьбу каждого ребёнка из списка, переданного Киевом

Напомним, сегодня состоялся второй раунд стамбульских переговоров между Россией и Украиной. Стороны условились о крупном обмене тяжелобольными, тяжелоранеными и молодыми военнопленными (18-25 лет) по формуле «всех на всех». Life.ru публиковал полное заявление Владимира Мединского по результатам переговоров. Позже в СМИ появились сообщения, что глава российской делегации встретился с Рустемом Умеровым перед официальным началом переговоров.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Украина
  • Переговоры в Стамбуле
  • Владимир Мединский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar