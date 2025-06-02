Мединский назвал встречу с Умеровым важной для переговоров делегаций в Стамбуле
Владимир Мединский. Обложка © ТАСС / Александр Рюмин
Помощник президента России Владимир Мединский подтвердил, что встречался с руководителем украинской делегации, министром обороны Незалежной Рустемом Умеровым перед стартом общей сессии переговоров. В общении с журналистами глава делегации РФ отметил вклад этой встречи в подготовку к переговорам.
«Встреча была. Она сыграла важную роль в подготовке общей сессии [переговоров]», — сказал Мединский.
Напомним, сегодня состоялся второй раунд стамбульских переговоров между Россией и Украиной. Стороны условились о крупном обмене тяжелобольными, тяжелоранеными и молодыми военнопленными (18-25 лет) по формуле «всех на всех». Life.ru публиковал полное заявление Владимира Мединского по результатам переговоров. Позже в СМИ появились сообщения, что глава российской делегации встретился с Рустемом Умеровым перед официальным началом переговоров.