Мединский назвал встречу с Умеровым важной для переговоров делегаций в Стамбуле

Помощник президента России Владимир Мединский подтвердил, что встречался с руководителем украинской делегации, министром обороны Незалежной Рустемом Умеровым перед стартом общей сессии переговоров. В общении с журналистами глава делегации РФ отметил вклад этой встречи в подготовку к переговорам.