Стало известно о встрече Мединского и Умерова до начала переговоров в Стамбуле
Журналист Давыдов: Мединский встретился с Умеровым и Фиданом ещё до переговоров
Обложка © ТАСС / Александр Рюмин, Ida Marie Odgaard
Глава делегации России на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский встретился с главой киевской делегации Рустемом Умеровым до официального начала второго раунда. Об этом сообщил журналист ВГТРК Денис Давыдов.
По его словам во встрече также участвовал глава МИД Турции Хакан Фидан. До этого он отдельно встретился с Мединским и Умеровым.
«После этого у него была встреча уже с ними вместе. То есть Фидан, Мединский и Умеров сидели втроём в комнате и говорили. Делегации их ожидали в это время», — сказал журналист в эфире программы «60 минут».
Напомним, сегодня прошёл второй раунд переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле. Делегации договорились об обмене тяжелобольными, тяжелоранеными и молодыми военнопленными (18-25 лет) по принципу «всех на всех». Также Владимир Мединский сообщил, что российская делегация получила от украинской стороны список из 339 детей, якобы незаконно переданных на территорию России. Life.ru публиковал полный текст заявления российского переговорщика.