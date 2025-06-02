Стало известно о встрече Мединского и Умерова до начала переговоров в Стамбуле

Глава делегации России на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский встретился с главой киевской делегации Рустемом Умеровым до официального начала второго раунда. Об этом сообщил журналист ВГТРК Денис Давыдов.

По его словам во встрече также участвовал глава МИД Турции Хакан Фидан. До этого он отдельно встретился с Мединским и Умеровым.

«После этого у него была встреча уже с ними вместе. То есть Фидан, Мединский и Умеров сидели втроём в комнате и говорили. Делегации их ожидали в это время», — сказал журналист в эфире программы «60 минут».