Ж/д катастрофа в Брянской области
Переговоры по Украине
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Регион
4 июня, 14:33

Путин — о встрече с Киевом на высшем уровне: Кто ведёт переговоры с террористами?

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин выразил сомнение в целесообразности проведения саммита с украинской стороной и заключения перемирия на фоне недавних атак в Брянской и Курской областях. Речь об этом зашла на совещании главы государства с правительством 4 июня.

«Киевские власти перешли к практике террористических актов, и при этом просят о приостановке боевых действий — на 30, а то и 60 суток. Просят о встрече на высшем уровне. Но как в таких условиях проводить переговоры? О чём говорить? Кто вообще ведёт переговоры с теми, кто делает ставку на террор, с террористами?» — заявил Путин.

Российский лидер выразил опасение, что Киев воспользуется предоставленной передышкой, чтобы получить больше западного оружия, провести насильственную мобилизацию и подготовить новые теракты, как те, что были в Брянской и Курской областях.

Путин: Киев старается терактами запугать Россию на фоне огромных потерь ВСУ
Путин: Киев старается терактами запугать Россию на фоне огромных потерь ВСУ

Напомним, в ночь на 1 июня в Брянской области из-за подрыва обрушился мост прямо на проходивший под ним пассажирский поезд Климов — Москва. Погибли семь человек, пострадали 118.

Марина Фещенко
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