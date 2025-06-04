Путин — о встрече с Киевом на высшем уровне: Кто ведёт переговоры с террористами?

Президент России Владимир Путин выразил сомнение в целесообразности проведения саммита с украинской стороной и заключения перемирия на фоне недавних атак в Брянской и Курской областях. Речь об этом зашла на совещании главы государства с правительством 4 июня.

«Киевские власти перешли к практике террористических актов, и при этом просят о приостановке боевых действий — на 30, а то и 60 суток. Просят о встрече на высшем уровне. Но как в таких условиях проводить переговоры? О чём говорить? Кто вообще ведёт переговоры с теми, кто делает ставку на террор, с террористами?» — заявил Путин.