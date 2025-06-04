Путин: Киев старается терактами запугать Россию на фоне огромных потерь ВСУ
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Украина совершает попытки запугать россиян, устаивая бессмысленные и жестокие теракты, как случилось в Брянской и Курской областях. Всё это призвано лишь отвлечь внимание от огромных потерь ВСУ на поле боя, сказал президент РФ Владимир Путин во время совещания с членами правительства.
«Ещё совсем недавно украинские власти и их союзники грезили о стратегическом поражении России на поле боя. Сегодня на фоне огромных потерь, отступая по всей линии боевого соприкосновения, пытаясь запугать Россию, киевская верхушка перешла к организации террористических актов. И в то же время просят приостановить боевые действия на 30, а то и на 60 суток», — пояснил глава государства.
Напомним, что в ночь на 1 июня в Брянской и Курской областях обрушились мосты. В первом случае обломки упали на проезжавший пассажирский поезд, в результате ЧП погибли 7 человек, ещё 118 получили травмы. А в Курской области подрыв моста привёл к травмам у машиниста и его двух помощников в грузовом составе. СК РФ квалифицировал произошедшее как теракты. По данным следствия, взрывчатка, заложенная под мостами, была произведена за рубежом, а преступления исполнены и спланированы украинской стороной. Уже установлены места на мостах, где противник спрятал бомбы перед взрывом.