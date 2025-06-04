Путин: Киев старается терактами запугать Россию на фоне огромных потерь ВСУ

Украина совершает попытки запугать россиян, устаивая бессмысленные и жестокие теракты, как случилось в Брянской и Курской областях. Всё это призвано лишь отвлечь внимание от огромных потерь ВСУ на поле боя, сказал президент РФ Владимир Путин во время совещания с членами правительства.

«Ещё совсем недавно украинские власти и их союзники грезили о стратегическом поражении России на поле боя. Сегодня на фоне огромных потерь, отступая по всей линии боевого соприкосновения, пытаясь запугать Россию, киевская верхушка перешла к организации террористических актов. И в то же время просят приостановить боевые действия на 30, а то и на 60 суток», — пояснил глава государства.