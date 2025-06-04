Бастрыкин доложил Путину о деталях СВУ для подрыва мостов под Брянском и Курском

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин доложил во время совещания с участием президента РФ Владимира Путина, что взрывчатка для подрыва железнодорожного моста в Брянской области, включала в себя компоненты, произведенные за рубежом.

По словам главы СК, обнаруженные бомбы были оснащены блоком управления LoRa, изготовленным на Украине. Он также указал, что все три террористических акта на объектах железнодорожной инфраструктуры в Курской и Брянской областях были спланированы и осуществлены украинскими специальными службами.

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Бастрыкин уточнил, что устройства, заложенные под мосты на железных дорогах в Брянской и Курской областях, имеют украинское происхождение. Касаясь инцидента на мосту в Брянской области, глава СК рассказал, что удалось найти места установки трёх взрывных устройств, мощность которых оценивается примерно в 15 килограммов в тротиловом эквиваленте.