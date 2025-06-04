Бастрыкин доложил Путину о деталях СВУ для подрыва мостов под Брянском и Курском
Бастрыкин: Мосты под Брянском и Курском взорвали СВУ с иностранными компонентами
Место трагедии в Выгоничском районе Брянской области. Обложка © Telegram / AV БогомаZ
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин доложил во время совещания с участием президента РФ Владимира Путина, что взрывчатка для подрыва железнодорожного моста в Брянской области, включала в себя компоненты, произведенные за рубежом.
По словам главы СК, обнаруженные бомбы были оснащены блоком управления LoRa, изготовленным на Украине. Он также указал, что все три террористических акта на объектах железнодорожной инфраструктуры в Курской и Брянской областях были спланированы и осуществлены украинскими специальными службами.
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Бастрыкин уточнил, что устройства, заложенные под мосты на железных дорогах в Брянской и Курской областях, имеют украинское происхождение. Касаясь инцидента на мосту в Брянской области, глава СК рассказал, что удалось найти места установки трёх взрывных устройств, мощность которых оценивается примерно в 15 килограммов в тротиловом эквиваленте.
В результате этих терактов, как отметил Бастрыкин, погибли в общей сложности 7 человек, ещё 122 получили ранения.
Напомним, что в Брянской и Курской областях обрушились железнодорожные мосты. Как раз в тот момент, когда по ним проезжали составы. МЧС писало, что в результате погибло 7 человек, ещё 118 получили травмы. Следком квалифицировал произошедшее как теракты.