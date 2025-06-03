Хинштейн назвал запугивание россиян целью подрыва мостов

Целью терактов на мостах в Курской и Брянской областях было запугивание мирных граждан и подрыв общества. Об этом заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, подчеркнув, что таким преступлениям нет никакого оправдания.

«Но ничего из этого врагу не удастся! Во все времена наш народ преодолевал любые трудности вместе — плечом к плечу, не отступая ни на шаг! Все, кто причастен к этим варварским преступления, обязательно ответит за содеянное», — написал он в телеграм-канале.