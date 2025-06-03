Хинштейн назвал запугивание россиян целью подрыва мостов
Место трагедии в Выгоничском районе Брянской области. Обложка © Telegram / AV БогомаZ
Целью терактов на мостах в Курской и Брянской областях было запугивание мирных граждан и подрыв общества. Об этом заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, подчеркнув, что таким преступлениям нет никакого оправдания.
«Но ничего из этого врагу не удастся! Во все времена наш народ преодолевал любые трудности вместе — плечом к плечу, не отступая ни на шаг! Все, кто причастен к этим варварским преступления, обязательно ответит за содеянное», — написал он в телеграм-канале.
Напомним, теракты произошли в ночь на 1 июня. В Брянской области подрыв привёл к обрушению автомобильного моста, под которым проезжал пассажирский поезд. В результате погибли семь человек, пострадали 113. Как выяснилось позже, машинист поезда Павел Мишин сам погиб, но сумел спасти сотни пассажиров — не затормози он вовремя, жертв было бы больше. Похожий инцидент в тот же день произошёл в Курской области — там взорвали ж/д мост, когда по нему ехал грузовой локомотив. Пострадали машинист и двое помощников. СК уже квалифицировал эти подрывы как теракты.