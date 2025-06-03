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Регион
3 июня, 09:05

«Ъ»: Мост в Брянской области подорвали с помощью американской взрывчатки C-4

Обложка © Владимир Локтев/ТАСС

Обложка © Владимир Локтев/ТАСС

Неразорвавшаяся бомба, найденная на перегоне Унеча — Жеча в Брянской области после взрыва 31 мая, помогла установить тип взрывчатки, использованной в ходе атаки. Как сообщает «Коммерсантъ», экспертиза выявила, что это была пластичная взрывчатка С-4 американского производства. По предварительным данным, такие же самодельные устройства могли использоваться и при других диверсиях, включая подрыв моста в регионе.

Следствие не исключает, что за атаками стоит несколько диверсионных групп, действующих на территории России. Подробности расследования пока не раскрываются.

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Напомним, 31 мая в Брянской области рухнул мост с автомобилями на железнодорожном перегоне Пильшино — Выгоничи. В момент происшествия под ним проходил пассажирский поезд Климов — Москва. Один из вагонов оказался раздавлен, пострадали не менее 70 человек.

Марина Фещенко
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