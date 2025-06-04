Число пострадавших при теракте на мосту под Брянском достигло 118, погибших – 7

В Брянской области увеличилось до 118 число пострадавших после подрыва моста и его обрушения на проходивший под ним пассажирский поезд. Среди доставленных в больницу пятеро детей. Новые данные сообщил представитель экстренных служб в беседе с РИА «Новости».