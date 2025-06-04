Ж/д катастрофа в Брянской области
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 июня, 08:13

Число пострадавших при теракте на мосту под Брянском достигло 118, погибших – 7

Подрыв моста под Брянском. Обложка © Пресс-служба МЧС России

Подрыв моста под Брянском. Обложка © Пресс-служба МЧС России

В Брянской области увеличилось до 118 число пострадавших после подрыва моста и его обрушения на проходивший под ним пассажирский поезд. Среди доставленных в больницу пятеро детей. Новые данные сообщил представитель экстренных служб в беседе с РИА «Новости».

«По уточнённой информации, на утро среды при теракте в Брянской области пострадали 125 человек, семеро из них погибли», — отметил собеседник агентства.

«Ъ»: Мост в Брянской области подорвали с помощью американской взрывчатки C-4
«Ъ»: Мост в Брянской области подорвали с помощью американской взрывчатки C-4

Напомним, в ночь на 1 июня в Брянской области из-за подрыва обрушился мост прямо на проходивший под ним пассажирский поезд Климов — Москва. Погибли семь человек, число пострадавших превысило сотню. Сообщалось о героическом поступке машиниста поезда Павла Мишина, который ценой собственной жизни успел затормозить состав, предотвратив ещё большее число жертв. Примерно в это же время в Курской области был взорван железнодорожный мост, когда по нему двигался грузовой локомотив, в результате чего пострадали трое: машинист и два его помощника. СК РФ квалифицировал оба подрыва как террористические акты. По данным следствия, преступления совершены по указке украинских спецслужб.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Подрывы мостов под Брянском и Курском
  • Происшествия
  • Брянская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar