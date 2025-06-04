Число пострадавших при теракте на мосту под Брянском достигло 118, погибших – 7
Подрыв моста под Брянском. Обложка © Пресс-служба МЧС России
В Брянской области увеличилось до 118 число пострадавших после подрыва моста и его обрушения на проходивший под ним пассажирский поезд. Среди доставленных в больницу пятеро детей. Новые данные сообщил представитель экстренных служб в беседе с РИА «Новости».
«По уточнённой информации, на утро среды при теракте в Брянской области пострадали 125 человек, семеро из них погибли», — отметил собеседник агентства.
Напомним, в ночь на 1 июня в Брянской области из-за подрыва обрушился мост прямо на проходивший под ним пассажирский поезд Климов — Москва. Погибли семь человек, число пострадавших превысило сотню. Сообщалось о героическом поступке машиниста поезда Павла Мишина, который ценой собственной жизни успел затормозить состав, предотвратив ещё большее число жертв. Примерно в это же время в Курской области был взорван железнодорожный мост, когда по нему двигался грузовой локомотив, в результате чего пострадали трое: машинист и два его помощника. СК РФ квалифицировал оба подрыва как террористические акты. По данным следствия, преступления совершены по указке украинских спецслужб.