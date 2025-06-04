Бастрыкин: Найдены места закладки трёх взрывных устройств на мосту под Брянском

В Брянской области были обнаружены точки закладки трёх взрывных устройств на мосту. По данным следствия, их мощность достигала примерно 15 килограммов в тротиловом эквиваленте. Об этом заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин во время совещания президента Владимира Путина с членами правительства.

«Установлено места закладки трех взрывных устройств и изъяты их элементы. Экспертами установлено, что взрывные устройства были снабжены пластичным веществом иностранного производства. Их мощность составила около 15 килограмм в тротиловом эквиваленте», — сообщил Бастрыкин.