Бастрыкин: Найдены места закладки трёх взрывных устройств на мосту под Брянском
Последствия теракта в Брянской области. Обложка © МЧС России
В Брянской области были обнаружены точки закладки трёх взрывных устройств на мосту. По данным следствия, их мощность достигала примерно 15 килограммов в тротиловом эквиваленте. Об этом заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин во время совещания президента Владимира Путина с членами правительства.
«Установлено места закладки трех взрывных устройств и изъяты их элементы. Экспертами установлено, что взрывные устройства были снабжены пластичным веществом иностранного производства. Их мощность составила около 15 килограмм в тротиловом эквиваленте», — сообщил Бастрыкин.
Он также добавил, что при детонации применялся блок управления ЛОРа, произведенный на Украине.
Напомним, в ночь на 1 июня в Брянской области из-за подрыва обрушился мост прямо на проходивший под ним пассажирский поезд Климов — Москва. Погибли семь человек, пострадали 118. Героический поступок совершил машинист поезда Павел Мишин, который ценой собственной жизни успел затормозить состав, предотвратив ещё большее число жертв. Позже в Курской области был взорван железнодорожный мост, когда по нему двигался грузовой локомотив, в результате чего пострадали трое: машинист и два его помощника. Оба инцидента были квалифицированы СК как теракты.