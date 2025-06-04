На совещании Путина прозвучал ответ России на призыв Киева остановить огонь на 2 месяца

Киев настаивал в Стамбуле на том, чтобы объявить перемирие сроком от одного до двух месяцев для подготовки встречи президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским. Об этом рассказал помощник российского лидера Владимир Мединский, возглавлявший делегацию из Москвы на переговорах с Киевом в Стамбуле.

«В ходе переговоров они [переговорщики Киева] подтвердили свои позиции, которые сходятся к двум пунктам. Первое — начать с 30- или 60-дневного безусловного прекращения огня. Второй пункт — использовать это прекращение огня для подготовки саммита руководителей государств. Это они всё изложили в своём варианте меморандума, переданном нам 28 мая», — пояснил он во время совещания Путина с правительством в формате видеоконференции.