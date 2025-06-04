На совещании Путина прозвучал ответ России на призыв Киева остановить огонь на 2 месяца
Мединский: Украина предложила в Стамбуле начать с 30- или 60-дневного перемирия
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Киев настаивал в Стамбуле на том, чтобы объявить перемирие сроком от одного до двух месяцев для подготовки встречи президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским. Об этом рассказал помощник российского лидера Владимир Мединский, возглавлявший делегацию из Москвы на переговорах с Киевом в Стамбуле.
«В ходе переговоров они [переговорщики Киева] подтвердили свои позиции, которые сходятся к двум пунктам. Первое — начать с 30- или 60-дневного безусловного прекращения огня. Второй пункт — использовать это прекращение огня для подготовки саммита руководителей государств. Это они всё изложили в своём варианте меморандума, переданном нам 28 мая», — пояснил он во время совещания Путина с правительством в формате видеоконференции.
Главный переговорщик России объяснил, что его делегация в ответ призвала украинцев сосредоточиться на выработке условий мира, а не очередного временного перемирия.
Напомним, 2 июня состоялся второй раунд стамбульских переговоров между Москвой и Киевом. По его итогам была достигнута договорённость о масштабном обмене военнопленными. Также российская сторона выступила с инициативой о прекращении огня до 3 дней с целью организации вывоза тел погибших, однако Зеленский в хамской манере отклонил данное предложение. Делегации обменялись пакетами документов, содержащих предложения по разрешению конфликта.