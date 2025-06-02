Владимир Зеленский в хамской манере отверг предложение российской делегации о временном прекращении огня на 2–3 дня на нескольких участках фронта. В интервью украинским СМИ он подчеркнул, что позиция Киева остаётся неизменной — необходимо полное прекращение боевых действий.

Напомним, ранее Россия предложила прекращение огня на ряде участков фронта на 2-3 дня, чтобы была возможность забрать тела погибших.

«Я считаю, что идиоты, потому что прекращение огня нужно, чтобы не было убитых», — нахамил главарь киевского режима.

По словам Зеленского, такие обмены между сторонами происходят регулярно, хоть и в меньших масштабах. Экс-комик расценил российские предложения как «полумеры», направленные на демонстрацию США видимости мирного процесса без реального завершения конфликта.