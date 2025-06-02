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Регион
2 июня, 17:35
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Зеленский в хамской манере отверг предложение РФ о временном прекращении огня

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Владимир Зеленский в хамской манере отверг предложение российской делегации о временном прекращении огня на 2–3 дня на нескольких участках фронта. В интервью украинским СМИ он подчеркнул, что позиция Киева остаётся неизменной — необходимо полное прекращение боевых действий.

Напомним, ранее Россия предложила прекращение огня на ряде участков фронта на 2-3 дня, чтобы была возможность забрать тела погибших.

«Я считаю, что идиоты, потому что прекращение огня нужно, чтобы не было убитых», — нахамил главарь киевского режима.

По словам Зеленского, такие обмены между сторонами происходят регулярно, хоть и в меньших масштабах. Экс-комик расценил российские предложения как «полумеры», направленные на демонстрацию США видимости мирного процесса без реального завершения конфликта.

К слову, Зеленский не первый раз демонстрирует полное отсутствие дипломатических навыков. Перед майскими переговорами первым делом оскорбил делегацию, назвав её состав «бутафорским», а позже чуть не свалился с трапа самолёта.

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Напомним, сегодня прошёл второй раунд переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле. Делегации договорились об обмене тяжелобольными, тяжелоранеными и молодыми военнопленными (18-25 лет) по принципу «всех на всех». Life.ru публиковал полный текст заявления российского переговорщика Владимира Мединского. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о стремлении организовать на турецкой территории личную встречу между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Александра Мышляева
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