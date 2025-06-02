Зеленский в хамской манере отверг предложение РФ о временном прекращении огня
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Владимир Зеленский в хамской манере отверг предложение российской делегации о временном прекращении огня на 2–3 дня на нескольких участках фронта. В интервью украинским СМИ он подчеркнул, что позиция Киева остаётся неизменной — необходимо полное прекращение боевых действий.
Напомним, ранее Россия предложила прекращение огня на ряде участков фронта на 2-3 дня, чтобы была возможность забрать тела погибших.
«Я считаю, что идиоты, потому что прекращение огня нужно, чтобы не было убитых», — нахамил главарь киевского режима.
По словам Зеленского, такие обмены между сторонами происходят регулярно, хоть и в меньших масштабах. Экс-комик расценил российские предложения как «полумеры», направленные на демонстрацию США видимости мирного процесса без реального завершения конфликта.
К слову, Зеленский не первый раз демонстрирует полное отсутствие дипломатических навыков. Перед майскими переговорами первым делом оскорбил делегацию, назвав её состав «бутафорским», а позже чуть не свалился с трапа самолёта.
Напомним, сегодня прошёл второй раунд переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле. Делегации договорились об обмене тяжелобольными, тяжелоранеными и молодыми военнопленными (18-25 лет) по принципу «всех на всех». Life.ru публиковал полный текст заявления российского переговорщика Владимира Мединского. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о стремлении организовать на турецкой территории личную встречу между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.