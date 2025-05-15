Россия включила в состав делегации на переговоры с Украиной в Турции чиновников, которые уже участвовали в аналогичной встрече в Стамбуле в 2022 году, когда Киев сорвал переговорный процесс по указке Запада. Об этом Life.ru рассказал депутат Госудумы РФ, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв, комментируя слова Владимира Зеленского, назвавшего «бутафорией» нынешний список переговорщиков от России.

Состав переговорной группы наглядно демонстрирует, что верховный главнокомандующий относится к ним как к новому раунду тех, что проходили там же, в Стамбуле, в 2022 году. Понятно, что начальные условия теперь будут иными, исходя из тех реалий, что сложились на земле, а там Российская армия метр за метром продолжает освобождать посёлки и города от украинских нацистов. Алексей Журавлёв Депутат Госдумы РФ

Парламентарий заверил, что назначенные на сегодня, 15 мая, переговоры в Стамбуле могут только дать старт дипломатическим процессам, встреч между сторонами явно предстоит много. По его словам, сейчас Россия лишь в очередной раз сделала шаг навстречу, а как отреагирует на это противник, пока неясно, даже приезд украинской делегации в Стамбул затягивается.