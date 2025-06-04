Владимир Зеленский заявил о бессмысленности дальнейших встреч в Стамбуле, если они не приносят реальных результатов. Он резко раскритиковал переданный российской стороной документ, охарактеризовав его как «меморандум низкого уровня» с заведомо невыполнимыми ультимативными требованиями, которые Киев не рассматривает всерьёз.

Главарь киевского режима захотел встретиться лично с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы предлагаем встречу с понедельника в любой день и в любом месте. Стамбул, Ватикан, Швейцария», — заявил Зеленский на пресс-конференции.