Зеленский назвал бессмысленным продолжение встреч в Стамбуле на уровне делегаций
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Владимир Зеленский заявил о бессмысленности дальнейших встреч в Стамбуле, если они не приносят реальных результатов. Он резко раскритиковал переданный российской стороной документ, охарактеризовав его как «меморандум низкого уровня» с заведомо невыполнимыми ультимативными требованиями, которые Киев не рассматривает всерьёз.
Главарь киевского режима захотел встретиться лично с президентом России Владимиром Путиным.
«Мы предлагаем встречу с понедельника в любой день и в любом месте. Стамбул, Ватикан, Швейцария», — заявил Зеленский на пресс-конференции.
Ранее в Кремле сегодня оценили вероятность встречи Путина с лидером США Дональдом Трампом и Зеленским в ближайшее время. По словам Дмитрия Пескова, такой контакт едва ли произойдёт в ближайшее время — Москва поддерживает идею встречи, но считает необходимой её качественную подготовку.
Напомним, первый раунд переговоров России и Украины состоялся 16 мая. По его итогам стороны обменялись пленными по формуле «1000 на 1000». А 2 июня состоялся второй раунд стамбульских переговоров. В ходе переговоров была достигнута договорённость о масштабном обмене военнопленными. Параллельно с этим, российская сторона выступила с инициативой о временном прекращении огня на 2-3 дня с целью организации вывоза тел погибших, однако Зеленский в хамской манере отклонил данное предложение. Также сообщается, что делегации обменялись пакетами документов, содержащих предложения по разрешению конфликта. Российская делегация передала украинской стороне свой вариант меморандума.