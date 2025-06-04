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4 июня, 13:33

Зеленский назвал бессмысленным продолжение встреч в Стамбуле на уровне делегаций

Обложка © Пресс-служба Зеленского

Обложка © Пресс-служба Зеленского

Владимир Зеленский заявил о бессмысленности дальнейших встреч в Стамбуле, если они не приносят реальных результатов. Он резко раскритиковал переданный российской стороной документ, охарактеризовав его как «меморандум низкого уровня» с заведомо невыполнимыми ультимативными требованиями, которые Киев не рассматривает всерьёз.

Главарь киевского режима захотел встретиться лично с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы предлагаем встречу с понедельника в любой день и в любом месте. Стамбул, Ватикан, Швейцария», — заявил Зеленский на пресс-конференции.

Ранее в Кремле сегодня оценили вероятность встречи Путина с лидером США Дональдом Трампом и Зеленским в ближайшее время. По словам Дмитрия Пескова, такой контакт едва ли произойдёт в ближайшее время — Москва поддерживает идею встречи, но считает необходимой её качественную подготовку.

Зеленский заявил, что Украина не воспринимает всерьёз меморандум России
Зеленский заявил, что Украина не воспринимает всерьёз меморандум России

Напомним, первый раунд переговоров России и Украины состоялся 16 мая. По его итогам стороны обменялись пленными по формуле «‎1000 на 1000». А 2 июня состоялся второй раунд стамбульских переговоров. В ходе переговоров была достигнута договорённость о масштабном обмене военнопленными. Параллельно с этим, российская сторона выступила с инициативой о временном прекращении огня на 2-3 дня с целью организации вывоза тел погибших, однако Зеленский в хамской манере отклонил данное предложение. Также сообщается, что делегации обменялись пакетами документов, содержащих предложения по разрешению конфликта. Российская делегация передала украинской стороне свой вариант меморандума.

Александра Мышляева
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