В Кремле оценили вероятность встречи Путина с Трампом и Зеленским в ближайшее время

Маловероятно, что встреча президента России Владимира Путина с лидером США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским состоится в ближайшее время. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Президент Путин неоднократно подчёркивал и свою готовность к контактам на высшем уровне, подчёркивая при этом, что эти контакты должны стать результатом тех договорённостей, которые уже будут выработаны на техническом уровне, на экспертном уровне», — сказал представитель Кремля на брифинге.