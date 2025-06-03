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3 июня, 10:19

В Кремле оценили вероятность встречи Путина с Трампом и Зеленским в ближайшее время

Песков: Встреча Путина с Трампом и Зеленским в ближайшее время вряд ли возможна

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Маловероятно, что встреча президента России Владимира Путина с лидером США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским состоится в ближайшее время. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Президент Путин неоднократно подчёркивал и свою готовность к контактам на высшем уровне, подчёркивая при этом, что эти контакты должны стать результатом тех договорённостей, которые уже будут выработаны на техническом уровне, на экспертном уровне», — сказал представитель Кремля на брифинге.

Песков добавил, что глава государства поддерживает эти контакты, но считает, что их необходимо качественно подготовить.

В Белом доме высказались о готовности Трампа встретиться с Путиным и Зеленским
В Белом доме высказались о готовности Трампа встретиться с Путиным и Зеленским

Напомним, ранее Владимир Зеленский предложил провести трехстороннюю встречу с российским президентом Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом. В Кремле сочли такой вариант развития событий возможным, но с условием. Готовность организовать встречу между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским уже выразил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Александр Юнашев
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