В Кремле оценили вероятность встречи Путина с Трампом и Зеленским в ближайшее время
Песков: Встреча Путина с Трампом и Зеленским в ближайшее время вряд ли возможна
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Маловероятно, что встреча президента России Владимира Путина с лидером США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским состоится в ближайшее время. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Президент Путин неоднократно подчёркивал и свою готовность к контактам на высшем уровне, подчёркивая при этом, что эти контакты должны стать результатом тех договорённостей, которые уже будут выработаны на техническом уровне, на экспертном уровне», — сказал представитель Кремля на брифинге.
Песков добавил, что глава государства поддерживает эти контакты, но считает, что их необходимо качественно подготовить.
Напомним, ранее Владимир Зеленский предложил провести трехстороннюю встречу с российским президентом Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом. В Кремле сочли такой вариант развития событий возможным, но с условием. Готовность организовать встречу между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским уже выразил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.