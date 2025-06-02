В Белом доме высказались о готовности Трампа встретиться с Путиным и Зеленским

Президент США Дональд Трамп выразил готовность к организации встречи с российским лидером Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, однако он подчёркивает важность двусторонних переговоров между Москвой и Киевом. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, отвечая на вопросы журналистов о возможности трёхсторонней встречи в Турции.

«Президент [США] заявил [ранее], что открыт для этого, если до этого дойдёт», — сказала представитель американского лидера.