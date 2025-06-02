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2 июня, 19:32

В Белом доме высказались о готовности Трампа встретиться с Путиным и Зеленским

Белый дом: Трамп готов встретиться с Путиным и Зеленским

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Президент США Дональд Трамп выразил готовность к организации встречи с российским лидером Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, однако он подчёркивает важность двусторонних переговоров между Москвой и Киевом. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, отвечая на вопросы журналистов о возможности трёхсторонней встречи в Турции.

«Президент [США] заявил [ранее], что открыт для этого, если до этого дойдёт», — сказала представитель американского лидера.

При этом она не стала комментировать текущий раунд прямых переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле, указав, что глава США выскажет своё мнение позже.

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Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о своем стремлении организовать личную встречу между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским на территории Турции, добавив, что не исключает участия в ней президента США Дональда Трампа. В Кремле отмечали, что Путин, Трамп и Зеленский могут встретиться в случае успешных переговоров делегаций.

Анастасия Никонорова
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