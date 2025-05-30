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30 мая, 10:18

Кремль озвучил важное условие для встречи Путина, Зеленского и Трампа

Песков: Путин, Зеленский и Трамп могут встретиться в случае успеха делегаций

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обсуждение прямых переговоров Владимира Путина с Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом возможно лишь после конкретных достижений на уровне делегаций России и Украины.

«Президент Путин не раз подчеркивал, что открыт к диалогу на высшем уровне — такие контакты действительно востребованы. Однако прежде необходимо провести основательную подготовку. Ключевое условие — достижение договоренностей в рамках переговоров между делегациями двух стран. Лишь после этого можно говорить о саммите», — отметил представитель Кремля на брифинге 30 мая.

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Ранее Москва предложила провести второй раунд переговоров с Киевом 2 июня в Стамбуле в Турции. На Украине это предложение приняли. Как отметил глава МИД РФ Сергей Лавров, делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским готова представить Киеву меморандум, в котором изложена позиция Москвы

Марина Фещенко
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