Кремль озвучил важное условие для встречи Путина, Зеленского и Трампа
Песков: Путин, Зеленский и Трамп могут встретиться в случае успеха делегаций
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обсуждение прямых переговоров Владимира Путина с Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом возможно лишь после конкретных достижений на уровне делегаций России и Украины.
«Президент Путин не раз подчеркивал, что открыт к диалогу на высшем уровне — такие контакты действительно востребованы. Однако прежде необходимо провести основательную подготовку. Ключевое условие — достижение договоренностей в рамках переговоров между делегациями двух стран. Лишь после этого можно говорить о саммите», — отметил представитель Кремля на брифинге 30 мая.
Ранее Москва предложила провести второй раунд переговоров с Киевом 2 июня в Стамбуле в Турции. На Украине это предложение приняли. Как отметил глава МИД РФ Сергей Лавров, делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским готова представить Киеву меморандум, в котором изложена позиция Москвы