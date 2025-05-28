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Регион
28 мая, 15:37

Мединский позвонил Умерову и предложил точную дату и место для обмена меморандумами

Мединский предложил Украине в ближайшие дни встретиться для обмена меморандумами

Владимир Мединский. Обложка © kremlin.ru

Владимир Мединский. Обложка © kremlin.ru

Министр обороны Украины Рустем Умеров не звонил главе российской делегации, помощнику президента РФ Владимиру Мединскому. Всё было наоборот — инициатива звонка исходила от российской стороны. Об этом сообщил сам Мединский, комментируя сегодняшние новости о диалоге с киевским главой ведомства.

«Прокомментирую. Всё было почти так. Только наоборот. Умерову позвонил сегодня я и предложил точную дату и место встречи для обмена меморандумами. Там же, сразу на месте, мы готовы начать содержательное сущностное обсуждение каждого из пунктов пакетного соглашения по будущему прекращению огня», — рассказал он.

Глава делегации сообщил, что украинская сторона отправилась на совещание. Политик подчеркнул, что российская делегация ожидает скорейшего подтверждения и готова провести личную встречу в назначенные сроки — в ближайшие дни — для начала работы. По его словам, это необходимо в интересах установления долгосрочного мира и спасения человеческих жизней.

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Напомним, ранее Зеленский заявлял, что Умеров звонил помощнику президента РФ Владимиру Мединскому после обмена пленными 1000 на 1000. По его словам, глава оборонного ведомства узнавал о готовности Москвы озвучить свои условия для прекращения конфликта.

Александра Мышляева
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