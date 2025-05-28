Мединский позвонил Умерову и предложил точную дату и место для обмена меморандумами
Мединский предложил Украине в ближайшие дни встретиться для обмена меморандумами
Владимир Мединский. Обложка © kremlin.ru
Министр обороны Украины Рустем Умеров не звонил главе российской делегации, помощнику президента РФ Владимиру Мединскому. Всё было наоборот — инициатива звонка исходила от российской стороны. Об этом сообщил сам Мединский, комментируя сегодняшние новости о диалоге с киевским главой ведомства.
«Прокомментирую. Всё было почти так. Только наоборот. Умерову позвонил сегодня я и предложил точную дату и место встречи для обмена меморандумами. Там же, сразу на месте, мы готовы начать содержательное сущностное обсуждение каждого из пунктов пакетного соглашения по будущему прекращению огня», — рассказал он.
Глава делегации сообщил, что украинская сторона отправилась на совещание. Политик подчеркнул, что российская делегация ожидает скорейшего подтверждения и готова провести личную встречу в назначенные сроки — в ближайшие дни — для начала работы. По его словам, это необходимо в интересах установления долгосрочного мира и спасения человеческих жизней.
Напомним, ранее Зеленский заявлял, что Умеров звонил помощнику президента РФ Владимиру Мединскому после обмена пленными 1000 на 1000. По его словам, глава оборонного ведомства узнавал о готовности Москвы озвучить свои условия для прекращения конфликта.