Мединский позвонил Умерову и предложил точную дату и место для обмена меморандумами

Министр обороны Украины Рустем Умеров не звонил главе российской делегации, помощнику президента РФ Владимиру Мединскому. Всё было наоборот — инициатива звонка исходила от российской стороны. Об этом сообщил сам Мединский, комментируя сегодняшние новости о диалоге с киевским главой ведомства.

«Прокомментирую. Всё было почти так. Только наоборот. Умерову позвонил сегодня я и предложил точную дату и место встречи для обмена меморандумами. Там же, сразу на месте, мы готовы начать содержательное сущностное обсуждение каждого из пунктов пакетного соглашения по будущему прекращению огня», — рассказал он.

Глава делегации сообщил, что украинская сторона отправилась на совещание. Политик подчеркнул, что российская делегация ожидает скорейшего подтверждения и готова провести личную встречу в назначенные сроки — в ближайшие дни — для начала работы. По его словам, это необходимо в интересах установления долгосрочного мира и спасения человеческих жизней.