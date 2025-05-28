Зеленский заявил, что Умеров звонил Мединскому

Напомним, что первый раунд переговоров Москвы и Киева состоялся 16 мая 2025 года в Стамбуле — там, где и был сорван украинской стороной в 2022 году. Делегацию России снова возглавил помощник президента Владимир Мединский. Позже СМИ узнали, что участие Мединского якобы вызвало серьёзную обеспокоенность у США и Украины. В Рунете и российских СМИ, напротив, оценили жёсткую позицию помощника президента России за столом переговоров. Делегацию Украины возглавлял Умеров.