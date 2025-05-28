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28 мая, 12:30

Зеленский заявил, что Умеров звонил Мединскому

Обложка © ТАСС / Xinhua/ABAC, Рамиль Ситдиков

Обложка © ТАСС / Xinhua/ABAC, Рамиль Ситдиков

Министр обороны Украины Рустем Умеров звонил главе российской делегации, помощнику президента РФ Владимиру Мединскому после обмена пленными 1000 на 1000. Об этом сообщил Владимир Зеленский.

По его словам, Умеров узнавал о готовности Москвы озвучить свои условия для прекращения конфликта.

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Напомним, что первый раунд переговоров Москвы и Киева состоялся 16 мая 2025 года в Стамбуле — там, где и был сорван украинской стороной в 2022 году. Делегацию России снова возглавил помощник президента Владимир Мединский. Позже СМИ узнали, что участие Мединского якобы вызвало серьёзную обеспокоенность у США и Украины. В Рунете и российских СМИ, напротив, оценили жёсткую позицию помощника президента России за столом переговоров. Делегацию Украины возглавлял Умеров.

Александра Вишнякова
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