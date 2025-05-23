Переговорщик Мединский серьёзно напугал США и Украину

США хотели бы изменить состав российской делегации на возможных переговорах с Украиной в Ватикане, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники.

По информации агентства, американские чиновники дали понять Москве, что предпочли бы не видеть среди участников переговоров сторонников жёсткой линии, таких как помощник президента РФ Владимир Мединский , возглавлявший российскую делегацию в Стамбуле.

Белый дом обратился к Кремлю с просьбой по составу делегации на новых переговорах с Украиной

Белый дом обратился к Кремлю с просьбой по составу делегации на новых переговорах с Украиной

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что следующий раунд переговоров между Россией и Украиной может пройти в Ватикане в середине июня. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчёркивал, что решение о месте новых встреч пока не принято.