Белый дом обратился к Кремлю с просьбой по составу делегации на новых переговорах с Украиной

Белый дом контактирует с Киевом, чтобы организовать новый раунд. При этом европейские чиновники предлагают Ватикан для встречи уже на следующей неделе, но Москву такая локация не устраивает. Путин в телефонном разговоре с Трампом заявил, что РФ хотела бы продолжить переговоры именно в Стамбуле, отправив туда делегацию того же состава, что и в 2022 году.