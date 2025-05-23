Белый дом обратился к Кремлю с просьбой по составу делегации на новых переговорах с Украиной
Bloomberg: США просят РФ убрать из состава делегации сторонников жёсткой линии
Переговоры в Стамбуле 16 мая. Обложка © МИД России
Команда президента США Дональда Трампа просит Москву не посылать на следующие переговоры РФ и Украины «сторонников жёсткой линии», включая помощника российского лидера Владимира Путина Владимира Мединского. Об этом сообщает Bloomberg.
Белый дом контактирует с Киевом, чтобы организовать новый раунд. При этом европейские чиновники предлагают Ватикан для встречи уже на следующей неделе, но Москву такая локация не устраивает. Путин в телефонном разговоре с Трампом заявил, что РФ хотела бы продолжить переговоры именно в Стамбуле, отправив туда делегацию того же состава, что и в 2022 году.
РПЦ тоже резко против Ватикана, поскольку Святой Престол никак не осудил гонения на УПЦ на Украине. Кроме того, Москва также сомневается в его нейтралитете.
Ранее президент США заявил, что во время его беседы с российским лидером им удалось существенно продвинуться в вопросе Украины. Напомним, что сам разговор продлился более двух часов. В ходе диалога Трамп сказал, что у него нет никаких сомнений в победе России на СВО.