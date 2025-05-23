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Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
23 мая, 08:34

Белый дом обратился к Кремлю с просьбой по составу делегации на новых переговорах с Украиной

Bloomberg: США просят РФ убрать из состава делегации сторонников жёсткой линии

Переговоры в Стамбуле 16 мая. Обложка © МИД России

Переговоры в Стамбуле 16 мая. Обложка © МИД России

Команда президента США Дональда Трампа просит Москву не посылать на следующие переговоры РФ и Украины «сторонников жёсткой линии», включая помощника российского лидера Владимира Путина Владимира Мединского. Об этом сообщает Bloomberg.

Белый дом контактирует с Киевом, чтобы организовать новый раунд. При этом европейские чиновники предлагают Ватикан для встречи уже на следующей неделе, но Москву такая локация не устраивает. Путин в телефонном разговоре с Трампом заявил, что РФ хотела бы продолжить переговоры именно в Стамбуле, отправив туда делегацию того же состава, что и в 2022 году.

РПЦ тоже резко против Ватикана, поскольку Святой Престол никак не осудил гонения на УПЦ на Украине. Кроме того, Москва также сомневается в его нейтралитете.

Песков: Сообщения СМИ о беседе Путина и Трампа отличаются от информации Кремля
Песков: Сообщения СМИ о беседе Путина и Трампа отличаются от информации Кремля

Ранее президент США заявил, что во время его беседы с российским лидером им удалось существенно продвинуться в вопросе Украины. Напомним, что сам разговор продлился более двух часов. В ходе диалога Трамп сказал, что у него нет никаких сомнений в победе России на СВО.

Владимир Озеров
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