После разговора с Путиным Трамп убеждён в победе России в СВО
Bloomberg: Трамп заявил европейским лидерам, что убеждён в победе России в СВО
Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock/FOTODOM/miss.cabul
Президент США Дональд Трамп уверен в победе России в СВО — такое заявление он сделал в ходе телефонного разговора с европейскими лидерами по итогам беседы с Владимиром Путиным. Об этом узнало агентство Bloomberg.
«В ходе последующего телефонного разговора с европейскими лидерами Трамп дал понять, что он убеждён в победе России», — сообщает издание со ссылкой на осведомлённые источники.
Bloomberg пишет, что отказ Трампа от требований прекращения огня и угроз санкций против России вызывают опасения в Европе.
Напомним, что 19 мая Трамп и Путин провели переговоры, которые продлились более двух часов. Life.ru публиковал полное заявление Путина по итогам беседы. Лидеры обсуждали не только Украину, но и взаимное сотрудничество России и США, а также возможный обмен заключёнными. В Кремле заявили, что общение президентов было продуктивным, уважительным и даже тёплым — в частности, Владимир Путин поздравил Трампа с рождением 11-го внука и сделал комплимент первой леди США Меланье Трамп, заявив, что её очень любят в России.