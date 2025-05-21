После разговора с Путиным Трамп убеждён в победе России в СВО

Президент США Дональд Трамп уверен в победе России в СВО — такое заявление он сделал в ходе телефонного разговора с европейскими лидерами по итогам беседы с Владимиром Путиным. Об этом узнало агентство Bloomberg.

«В ходе последующего телефонного разговора с европейскими лидерами Трамп дал понять, что он убеждён в победе России», — сообщает издание со ссылкой на осведомлённые источники.