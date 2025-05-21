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Регион
21 мая, 13:58

После разговора с Путиным Трамп убеждён в победе России в СВО

Bloomberg: Трамп заявил европейским лидерам, что убеждён в победе России в СВО

Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock/FOTODOM/miss.cabul

Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock/FOTODOM/miss.cabul

Президент США Дональд Трамп уверен в победе России в СВО — такое заявление он сделал в ходе телефонного разговора с европейскими лидерами по итогам беседы с Владимиром Путиным. Об этом узнало агентство Bloomberg.

«В ходе последующего телефонного разговора с европейскими лидерами Трамп дал понять, что он убеждён в победе России», — сообщает издание со ссылкой на осведомлённые источники.

Bloomberg пишет, что отказ Трампа от требований прекращения огня и угроз санкций против России вызывают опасения в Европе.

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Напомним, что 19 мая Трамп и Путин провели переговоры, которые продлились более двух часов. Life.ru публиковал полное заявление Путина по итогам беседы. Лидеры обсуждали не только Украину, но и взаимное сотрудничество России и США, а также возможный обмен заключёнными. В Кремле заявили, что общение президентов было продуктивным, уважительным и даже тёплым — в частности, Владимир Путин поздравил Трампа с рождением 11-го внука и сделал комплимент первой леди США Меланье Трамп, заявив, что её очень любят в России.

Александра Вишнякова
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