Песков: Сообщения СМИ о беседе Путина и Трампа отличаются от информации Кремля
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Сообщения в некоторых СМИ о деталях беседы между лидерами России и США, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, основывающиеся на заявлениях президента США, не совпадают с информацией, доступной в Москве. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Смотрите, мы знаем, что Трамп заявил Путину. Мы не знаем, что Трамп заявил европейцам после этого телефонного разговора. Мы знаем официальное заявление президента Трампа. То, что мы знаем, контрастирует с тем, что было написано в упомянутой вами статье», — сказал представитель Кремля.
Напомним, что 19 мая Трамп и Путин провели телефонные переговоры, которые продлились более двух часов. Life.ru публиковал полное заявление Путина по итогам беседы. Главы государств рассматривали не только ситуацию на Украине, но и возможные направления сотрудничества между Россией и Соединёнными Штатами, а также вероятность обмена заключёнными. Трамп позже отмечал, что разговор с российским лидером привёл к значительному прогрессу в разрешении киевского конфликта.