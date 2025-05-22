Песков: Сообщения СМИ о беседе Путина и Трампа отличаются от информации Кремля

Сообщения в некоторых СМИ о деталях беседы между лидерами России и США, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, основывающиеся на заявлениях президента США, не совпадают с информацией, доступной в Москве. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Смотрите, мы знаем, что Трамп заявил Путину. Мы не знаем, что Трамп заявил европейцам после этого телефонного разговора. Мы знаем официальное заявление президента Трампа. То, что мы знаем, контрастирует с тем, что было написано в упомянутой вами статье», — сказал представитель Кремля.