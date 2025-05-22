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21 мая, 23:23

Bild: Трамп отказался от перемирия на Украине после разговора с Путиным

Владимир Путин, Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / bella1105

Владимир Путин, Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / bella1105

Президент США Дональд Трамп проигнорировал призывы к немедленному прекращению огня на Украине. Это решение пришло после его телефонного общения с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает издание Bild.

«Это поворот на 180° в политике в отношении России: президент США Дональд Трамп отказался от призыва к прекращению огня»,уточняет издание.

После разговора с Путиным Трамп убеждён в победе России в СВО
После разговора с Путиным Трамп убеждён в победе России в СВО

Ранее Трамп отмечал, что разговор с Путиным привёл к значительному прогрессу в разрешении конфликта на Украине. Он сделал это заявление во время встречи с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой в Белом доме. Напомним, что 19 мая Трамп и Путин провели телефонные переговоры, которые длились более двух часов. Life.ru опубликовал полное заявление Путина после беседы с Трампом.

Лия Мурадьян
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