Убит Андрей Портнов
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 мая, 09:40

Песков заявил, что площадка для следующих переговоров с Украиной пока не выбрана

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Стороны пока ещё не договорились о следующей площадке для проведения переговоров между Россией и Украиной. Об этом заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что решение о выборе следующего места для встречи не может приниматься в одностороннем порядке, для этого нужно согласие обоих участников процесса.

«Когда время придет, это решение будет естественно принято», — добавил представитель Кремля.

«Третьестепенный нюанс»: В Госдуме оценили смену площадки для переговоров с Украиной
«Третьестепенный нюанс»: В Госдуме оценили смену площадки для переговоров с Украиной

Ранее стало известно, что Ватикан готов принять делегации России и Украины, онако в Кремле отметили, что пока никаких договорённостей о проведении переговоров в Ватикане не было.

Марина Фещенко
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Украина
  • Переговоры в Стамбуле
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar