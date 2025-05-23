Песков заявил, что площадка для следующих переговоров с Украиной пока не выбрана
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Стороны пока ещё не договорились о следующей площадке для проведения переговоров между Россией и Украиной. Об этом заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что решение о выборе следующего места для встречи не может приниматься в одностороннем порядке, для этого нужно согласие обоих участников процесса.
«Когда время придет, это решение будет естественно принято», — добавил представитель Кремля.
Ранее стало известно, что Ватикан готов принять делегации России и Украины, онако в Кремле отметили, что пока никаких договорённостей о проведении переговоров в Ватикане не было.