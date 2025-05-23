Песков заявил, что площадка для следующих переговоров с Украиной пока не выбрана

Стороны пока ещё не договорились о следующей площадке для проведения переговоров между Россией и Украиной. Об этом заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что решение о выборе следующего места для встречи не может приниматься в одностороннем порядке, для этого нужно согласие обоих участников процесса.