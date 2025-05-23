«Третьестепенный нюанс»: В Госдуме оценили смену площадки для переговоров с Украиной

Место переговоров с Украиной не главный вопрос для России, ей гораздо важнее донести свою позицию по урегулированию конфликта, уверен первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. При этом парламентарий не сомневается, что и Турция, и Ватикан могут создать необходимые условия для переговорного процесса.

«Когда у тебя есть конкретная позиция, для тебя не так важно, в каких условиях ты готов вести переговоры, где это будет географически. Всё это становится третьестепенными нюансами», — подчеркнул собеседник «Газеты.ru».