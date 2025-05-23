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Регион
23 мая, 09:33

«Третьестепенный нюанс»: В Госдуме оценили смену площадки для переговоров с Украиной

Депутат Новиков: Для России не так важно место для проведения переговоров

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

Место переговоров с Украиной не главный вопрос для России, ей гораздо важнее донести свою позицию по урегулированию конфликта, уверен первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. При этом парламентарий не сомневается, что и Турция, и Ватикан могут создать необходимые условия для переговорного процесса.

«Когда у тебя есть конкретная позиция, для тебя не так важно, в каких условиях ты готов вести переговоры, где это будет географически. Всё это становится третьестепенными нюансами», — подчеркнул собеседник «Газеты.ru».

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Он также отметил, что с точки зрения логистики, учитывая санкции против отечественных авиакомпаний в Европе, более удобно совершать рейсы до Стамбула, чем до Рима. Однако для РФ принципиальной разницы нет. Главное, чтобы украинская сторона была настроена на переговоры.

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Напомним, после переговоров России и Украины в Стамбуле президент США Дональд Трамп заявил, что Ватикан готов принять делегации двух стран. При этом Италия обещала обеспечить проезд делегации России. Однако в Кремле отметили, что пока никаких договорённостей о проведении переговоров в Ватикане не было.

Борис Эльфанд
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