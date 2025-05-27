Глупее его мизинца: Картаполов объяснил Life.ru, чем главный переговорщик Кремля наводит ужас на Киев
Депутат ГД Картаполов объяснил страх делегатов Киева перед Мединским: «Умнее их»
Владимир Мединский. Обложка © kremlin.ru
Украина боится вести диалог с помощником президента РФ Владимиром Мединским, возглавлявшим российскую делегацию в Стамбуле, из-за его интеллектуального превосходства. Киев боится нашего политика, объяснил глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в беседе с корреспондентом Life.ru.
Картаполов объяснил страх Запада перед Мединским. Видео © Life.ru
«Один Мединский начитаннее, умнее и образованнее, чем вся делегация украинская! Вот они его и боятся! Он очень грамотный, начитанный, интеллектуальный человек, они противопоставить ему ничего не могут. Обобщённый их потенциал мозговой где-то на уровне мизинца Мединского», — объяснил парламентарий, которого наш корреспондент поймал в кулуарах Госдумы.
По оценке Картаполова, украинские делегаты просто не в состоянии «крыть» аргументы главного переговорщика России. Он считает, что в Незалежной в настоящее время не осталось политиков «уровня Мединского», не говоря уже об остальных представителях российской власти и тем более президента Владимира Путина.
Ранее стало известно, что Администрация Белого дома направила в Кремль запрос относительно формирования российской делегации для предстоящих переговоров с Украиной. Команда президента США выразила пожелание, чтобы в состав российской делегации не входили лица, известные своими радикальными взглядами, в частности помощник президента Путина Владимир Мединский. Участие Мединского в предыдущих раундах переговоров вызвало серьёзную обеспокоенность у США и Киева.