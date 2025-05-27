Украина боится вести диалог с помощником президента РФ Владимиром Мединским, возглавлявшим российскую делегацию в Стамбуле, из-за его интеллектуального превосходства. Киев боится нашего политика, объяснил глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в беседе с корреспондентом Life.ru.

Картаполов объяснил страх Запада перед Мединским. Видео © Life.ru

«Один Мединский начитаннее, умнее и образованнее, чем вся делегация украинская! Вот они его и боятся! Он очень грамотный, начитанный, интеллектуальный человек, они противопоставить ему ничего не могут. Обобщённый их потенциал мозговой где-то на уровне мизинца Мединского», — объяснил парламентарий, которого наш корреспондент поймал в кулуарах Госдумы.