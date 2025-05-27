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27 мая, 11:17

Глупее его мизинца: Картаполов объяснил Life.ru, чем главный переговорщик Кремля наводит ужас на Киев

Депутат ГД Картаполов объяснил страх делегатов Киева перед Мединским: «Умнее их»

Владимир Мединский. Обложка © kremlin.ru

Владимир Мединский. Обложка © kremlin.ru

Украина боится вести диалог с помощником президента РФ Владимиром Мединским, возглавлявшим российскую делегацию в Стамбуле, из-за его интеллектуального превосходства. Киев боится нашего политика, объяснил глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в беседе с корреспондентом Life.ru.

Картаполов объяснил страх Запада перед Мединским. Видео © Life.ru

«Один Мединский начитаннее, умнее и образованнее, чем вся делегация украинская! Вот они его и боятся! Он очень грамотный, начитанный, интеллектуальный человек, они противопоставить ему ничего не могут. Обобщённый их потенциал мозговой где-то на уровне мизинца Мединского», объяснил парламентарий, которого наш корреспондент поймал в кулуарах Госдумы.

По оценке Картаполова, украинские делегаты просто не в состоянии «крыть» аргументы главного переговорщика России. Он считает, что в Незалежной в настоящее время не осталось политиков «уровня Мединского», не говоря уже об остальных представителях российской власти и тем более президента Владимира Путина.

Ранее стало известно, что Администрация Белого дома направила в Кремль запрос относительно формирования российской делегации для предстоящих переговоров с Украиной. Команда президента США выразила пожелание, чтобы в состав российской делегации не входили лица, известные своими радикальными взглядами, в частности помощник президента Путина Владимир Мединский. Участие Мединского в предыдущих раундах переговоров вызвало серьёзную обеспокоенность у США и Киева.

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Андрей Бражников
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