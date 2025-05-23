«Закомплексованный карлик»: В ГД ответили, почему Зеленский просит заменить Мединского

Украина больше не хочет видеть среди участников переговоров сторонников жёсткой линии, таких как помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавлявший российскую делегацию в Стамбуле. Всё дело в том, что Зеленский до сих пор мечтает встретиться с президентом России Владимиром Путиным, рассказал Life.ru депутат Государственной думы, политолог Олег Матвейчев.

Зеленский на самом деле — это закомплексованный карлик, который мечтает выглядеть больше, чем он есть. Человек всю жизнь работал шутом, клоуном и теперь дорвался до генералов. И то, что он мечтает видеть себя этим Наполеоном и победителем, это видно даже по фильму, как он снимался в кинокомедии «Ржевский против Наполеона», где он играл Наполеона и старался быть очень убедительным. Всё это ему крайне нравилось. Олег Матвейчев Депутат Государственной думы, политолог

Кадр из фильма © «Ржевский против Наполеона», реж. Марюс Вайсберг, сцен.

Андрей Яковлев, Михаил Савин, Андрей Ильков / kinopoisk

Текущий уровень делегирования власти вызывает у него недовольство. Дело не столько даже в Мединском. Его истинное желание — прямой диалог с президентом РФ Владимиром Путиным. Однако Путин, как известно, не вступает в личные переговоры даже с такими лидерами, как президент США Дональд Трамп. Зеленский, привыкший к общению с западными лидерами и даже удостоившийся приёма у британского короля, а также неоднократно принимаемый Трампом, испытывает раздражение из-за отказа Путина от личного взаимодействия, игнорирования его как личности и ироничного упоминания как «талантливого актёра».

«Вот что ему нужно. Поэтому помощник президента его не удовлетворяет. Ему нужен как минимум министр иностранных дел. Конечно, больше всего он мечтает о Путине», — уточнил наш собеседник.

Присутствие министра иностранных дел в составе делегации для него имеет принципиальное значение. Очевидно, что сам Зеленский на встрече не появится, однако, отправив главу МИД, он продемонстрирует стремление к паритету в отношениях между Россией и Украиной.

Всё это смешные симуляции, над этим смеётся весь мир. Все прекрасно видят, что вот эти вот попытки изобразить из себя то, чем ты не являешься. На самом деле это уже развалившаяся страна без экономики, с полностью западным оружием, страна-банкрот. Пытается изображать из себя какую-то сверхдержаву и так далее. Это всегда было смешно и глупо, но вот они продолжают жить в этой собственной реальности Олег Матвейчев Депутат Государственной думы, политолог

Ранее Администрация Белого дома направила в Кремль запрос относительно формирования российской делегации для предстоящих переговоров с Украиной. Команда президента США выразила пожелание, чтобы в состав российской делегации не входили лица, известные своими радикальными взглядами, в частности помощник президента Путина Владимир Мединский. Участие Мединского в предыдущих раундах переговоров вызвало серьёзную обеспокоенность у США и Украины, в связи с чем американская сторона обратилась к России с просьбой о замене состава делегации.