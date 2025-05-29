В МИД раскрыли, кто представит РФ на переговорах в Стамбуле 2 июня

Состав делегации России на втором туре переговоров в Стамбуле 2 июня останется таким же, как и на первом туре. Тогда делегация РФ прибыла во главе с помощником президента Владимиром Мединским. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.