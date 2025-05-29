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Регион
29 мая, 17:39

В МИД раскрыли, кто представит РФ на переговорах в Стамбуле 2 июня

Захарова: Состав делегации РФ на втором туре переговоров останется прежним

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

Состав делегации России на втором туре переговоров в Стамбуле 2 июня останется таким же, как и на первом туре. Тогда делегация РФ прибыла во главе с помощником президента Владимиром Мединским. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

На переговорах, состоявшихся 16 мая, российскую сторону представляла группа высокопоставленных чиновников во главе с помощником президента Владимиром Мединским. В состав делегации также вошли заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, руководитель Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооружённых сил России Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

Life.ru выяснил, почему Россия хочет вести переговоры именно в Стамбуле
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Напомним, что глава МИД РФ Сергей Лавров обратился к украинскому руководству с предложением провести следующий раунд двусторонних переговоров в Стамбуле 2 июня. По его словам, Турция — лучшее место для такой беседы. В Кремле сообщили, что от Киева пока не поступало ответа.

Полина Никифорова
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