В МИД раскрыли, кто представит РФ на переговорах в Стамбуле 2 июня
Захарова: Состав делегации РФ на втором туре переговоров останется прежним
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Состав делегации России на втором туре переговоров в Стамбуле 2 июня останется таким же, как и на первом туре. Тогда делегация РФ прибыла во главе с помощником президента Владимиром Мединским. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
На переговорах, состоявшихся 16 мая, российскую сторону представляла группа высокопоставленных чиновников во главе с помощником президента Владимиром Мединским. В состав делегации также вошли заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, руководитель Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооружённых сил России Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.
Напомним, что глава МИД РФ Сергей Лавров обратился к украинскому руководству с предложением провести следующий раунд двусторонних переговоров в Стамбуле 2 июня. По его словам, Турция — лучшее место для такой беседы. В Кремле сообщили, что от Киева пока не поступало ответа.