Лавров назвал дату и место второго раунда переговоров между Россией и Украиной
Лавров: Второй раунд переговоров между РФ и Украиной пройдёт в Стамбуле 2 июня
Сергей Лавров. Обложка © Life.ru
Москва предлагает провести второй раунд переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле 2 июня, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По словам министра, в ходе встречи российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским готова представить Киеву меморандум с позицией Москвы. Документ уже разработан.
«Российская сторона, как и договаривались, оперативно разработала соответствующий меморандум, который излагает нашу позицию по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса. Наша делегация во главе с Владимиром Мединским готова представить этот меморандум делегации Украины и дать необходимые пояснения в ходе второго раунда возобновленных прямых переговоров в Стамбуле в ближайший понедельник, 2 июня», — отметил Лавров.
Напомним, что первый раунд переговоров Москвы и Киева состоялся 16 мая 2025 года в Стамбуле — там, где и был сорван украинской стороной в 2022 году. Делегацию России возглавил помощник президента Владимир Мединский, а делегацию Украины — глава Минобороны Рустем Умеров. Главным итогом стали договорённости о масштабном обмене пленными по формуле «1000 на 1000», который был завершён 25 мая. В рамках второго раунад стороны должны представить друг другу своё видение потенциального мирного соглашения.