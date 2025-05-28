Лавров назвал дату и место второго раунда переговоров между Россией и Украиной

Москва предлагает провести второй раунд переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле 2 июня, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По словам министра, в ходе встречи российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским готова представить Киеву меморандум с позицией Москвы. Документ уже разработан.

«Российская сторона, как и договаривались, оперативно разработала соответствующий меморандум, который излагает нашу позицию по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса. Наша делегация во главе с Владимиром Мединским готова представить этот меморандум делегации Украины и дать необходимые пояснения в ходе второго раунда возобновленных прямых переговоров в Стамбуле в ближайший понедельник, 2 июня», — отметил Лавров.