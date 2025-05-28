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Регион
28 мая, 16:05

Лавров назвал дату и место второго раунда переговоров между Россией и Украиной

Лавров: Второй раунд переговоров между РФ и Украиной пройдёт в Стамбуле 2 июня

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Москва предлагает провести второй раунд переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле 2 июня, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По словам министра, в ходе встречи российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским готова представить Киеву меморандум с позицией Москвы. Документ уже разработан.

«Российская сторона, как и договаривались, оперативно разработала соответствующий меморандум, который излагает нашу позицию по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса. Наша делегация во главе с Владимиром Мединским готова представить этот меморандум делегации Украины и дать необходимые пояснения в ходе второго раунда возобновленных прямых переговоров в Стамбуле в ближайший понедельник, 2 июня», — отметил Лавров.

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Напомним, что первый раунд переговоров Москвы и Киева состоялся 16 мая 2025 года в Стамбуле — там, где и был сорван украинской стороной в 2022 году. Делегацию России возглавил помощник президента Владимир Мединский, а делегацию Украины — глава Минобороны Рустем Умеров. Главным итогом стали договорённости о масштабном обмене пленными по формуле «1000 на 1000», который был завершён 25 мая. В рамках второго раунад стороны должны представить друг другу своё видение потенциального мирного соглашения.

Александра Вишнякова
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