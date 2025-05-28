«Проблема»: Картаполов объяснил Life.ru, почему Путин не полетит в Женеву к Трампу и Зеленскому
Депутат ГД Картаполов исключил переговоры Путина с Трампом и Зеленским в Женеве
Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
Речь о возможности встречи российского президента Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Женеве или Ватикане сейчас не идёт. Москва считает Турцию лучшим место для нового раунда переговоров с Украиной, заявил глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в беседе с корреспондентом Life.ru.
Картаполов — о месте для переговоров с Украиной. Видео © Life.ru
«А чем Стамбул плох? Во всяком случае он лучше, чем Ватикан, куда проблема долететь, Белоруссия им не нравится, в Женеву тоже проблема долететь. Стамбул — место понятное, для всех удобное, знакомое», — сказал парламентарий нашему корреспонденту в кулуарах Госдумы.
Но, по его мнению, место встречи не самое главное в диалоге с Украиной. Приоритетное значение имеет позиция киевской делегации. Партнёры России по переговорам наконец осознали бесперспективность своей позиции и начали выдвигать конструктивные предложения, а не «тупо глазами моргать и слушать, что мы им говорим», добавил Картаполов.
О вероятности встречи Путина, Трампа и Зеленского в Женеве заявил спецпредставитель президента США Кит Келлог. Он утверждал, что саммит на высшем уровне станет возможен после обмена между Россией и Украиной своими проектами мирного меморандума. А лидер США Дональд Трамп заявлял, что Ватикан крайне заинтересован в том, чтобы стать площадкой для переговоров между Россией и Украиной. Песков на это ответил, что место для встречи должно быть согласовано и удобно для обеих сторон.