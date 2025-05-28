«‎Проблема»: Картаполов объяснил Life.ru, почему Путин не полетит в Женеву к Трампу и Зеленскому

Речь о возможности встречи российского президента Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Женеве или Ватикане сейчас не идёт. Москва считает Турцию лучшим место для нового раунда переговоров с Украиной, заявил глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в беседе с корреспондентом Life.ru.

Картаполов — о месте для переговоров с Украиной. Видео © Life.ru

«А чем Стамбул плох? Во всяком случае он лучше, чем Ватикан, куда проблема долететь, Белоруссия им не нравится, в Женеву тоже проблема долететь. Стамбул — место понятное, для всех удобное, знакомое», — сказал парламентарий нашему корреспонденту в кулуарах Госдумы.