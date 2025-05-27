Белый дом: Путин, Трамп и Зеленский могут встретиться в Женеве

Спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что российский лидер Владимир Путин, Дональд Трамп и Владимир Зеленский могут встретиться в Женеве после передачи мирного меморандума РФ Киеву. В эфире Fox News политик заявил, что Украина свои условия для заключения мира уже передала Москве.

«Как только мы всё это составим, будет ещё одна встреча, мы считаем, что она, возможно, состоится в Женеве. Мы хотели бы провести её в Ватикане, но россияне не хотели туда ехать. Так что Женева может быть следующей остановкой, где встретятся все три главных лидера — Путин, Зеленский и Трамп, чтобы согласовать», – сказал Келлог.