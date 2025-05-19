«Просто размажет»: Экс-премьер Степашин высказался о возможной встрече Путина и Зеленского

Бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин рассказал, что возможная личная встреча между президентом России Владимиром Путиным и главарём киевского режима Владимиром Зеленским может обернуться ударом для экс-комика. В интервью aif.ru он заявил, что Путин «просто размажет» Зеленского в психологическом плане, если переговоры состоятся.

«Есть запрос с украинской стороны на прямую встречу руководителей двух стран. Запрос принят к сведению. Я, правда, не уверен, что Зеленскому так уж выгодна встреча с Путиным. Ведь Путин его просто размажет психологически», — сказал он.