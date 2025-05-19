«Просто размажет»: Экс-премьер Степашин высказался о возможной встрече Путина и Зеленского
Экс-премьер Степашин: Путин при личной встрече подавит Зеленского психологически
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин рассказал, что возможная личная встреча между президентом России Владимиром Путиным и главарём киевского режима Владимиром Зеленским может обернуться ударом для экс-комика. В интервью aif.ru он заявил, что Путин «просто размажет» Зеленского в психологическом плане, если переговоры состоятся.
«Есть запрос с украинской стороны на прямую встречу руководителей двух стран. Запрос принят к сведению. Я, правда, не уверен, что Зеленскому так уж выгодна встреча с Путиным. Ведь Путин его просто размажет психологически», — сказал он.
Напомним, что 16 мая в Стамбуле прошли переговоры делегаций России и Украины. Встреча длилась около двух часов. По итогам диалога было достигнуто соглашение о масштабном обмене пленными по формуле 1000 на 1000. Кроме того, стороны обменялись предложениями по условиям возможного прекращения огня и выразили готовность продолжить переговорный процесс.