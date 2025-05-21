«Больная фантазия»: Захарова прошлась по Зеленскому, помечтавшему о встрече с Путиным в Стамбуле
Захарова назвала придумками слова Зеленского об ожидании Путина в Стамбуле
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Слова Владимира Зеленского о том, что он якобы ждал в Стамбуле президента России Владимира Путина, являются не более чем больной фантазией. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Ждали якобы президента. Кто это сказал? Это же всё больная фантазия самого Зеленского, это всё придумки каждый раз», — сказала дипломат в эфире радио Sputnik.
Она напомнила, что состав российской делегации был объявлен заранее. Также Захарова назвала цирковым представлением выход Зеленского к микрофонам.
«Мне кажется, он сутки просидел у микрофонов. Это государственный деятель, который должен давать четкую, артикуллированную позицию. Что начинается: сутки он метит эти микрофоны и не дает возможность своим же представителям сесть за стол переговоров», — добавила представитель МИД.
Напомним, что 16 мая в Стамбуле состоялись российско-украинские переговоры, продлившиеся около двух часов. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский, сообщил о планах масштабного обмена пленными с Киевом по формуле «1000 на 1000». Он также заявил, что стороны согласовали представление собственных предложений по возможному перемирию.