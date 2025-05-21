«Больная фантазия»: Захарова прошлась по Зеленскому, помечтавшему о встрече с Путиным в Стамбуле

Слова Владимира Зеленского о том, что он якобы ждал в Стамбуле президента России Владимира Путина, являются не более чем больной фантазией. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Ждали якобы президента. Кто это сказал? Это же всё больная фантазия самого Зеленского, это всё придумки каждый раз», — сказала дипломат в эфире радио Sputnik.

Она напомнила, что состав российской делегации был объявлен заранее. Также Захарова назвала цирковым представлением выход Зеленского к микрофонам.